Посвященная Пхукету версия «Монополии» выйдет в 2021 году

На протяжении многих лет «Монополия» является одной из самых популярных семейных настольных игр, с серией изданий в 114 странах мира и свыше 1 млрд игроков на всей планете. Сейчас же впервые в истории готовится выход пхукетского издания всемирно известной игры, анонсировала компания Winning Moves, которая будет выпускать Phuket Monopoly по официальной лицензии Hasbro.

Новости Пхукета

10 Декабря 2020, 10:08 AM

Пхукетская версия «Монополии» выйдет в следующем году. Фото: Winning Moves

Базирующаяся в Великобритании Winning Moves подчеркнула, что игра будет продаваться эксклюзивно через местные компании Пхукета с августа следующего года. А уже сейчас у жителей острова есть возможность поучаствовать в разработке пхукетской версии всемирно известной игры.

Каждая клетка на игровом поле «Монополии» (всего их 28) будет представлять собой известное место на острове. Многие из карточек «Шанс» и «Общественная казна» будут также переделаны в пхукетском стиле, говорится в пресс-релизе издателя игры.

Идеи и предложения от жителей Пхукета принимаются с 10 декабря на сайте Phuket Monopoly в Facebook и по электронной почте phuket@winningmoves.co.uk.

Дженнифер Лау из Winning Moves UK, производящей игру по официальной лицензии владельца «Монополии» Hasbro так прокомментировала запуск пхукетской версии: «На Пхукете множество красивых мест, которые подойдут для игровой доски. Мы хотим создать точное отражение Пхукета и поэтому будем рады, комментариям от публики относительно того, что они рекомендуют включить в число игровых полей».

Заместитель главы Туристического правления Таиланда (ТАТ) по международного маркетингу в Европе, Африке, Южной и Северной Америках и на Ближнем Востоке Сирипакорн Чэусамут добавил, что его ведомство также с нетерпением ждет появления первой версии знаменитой «Монополии», посвященной азиатскому курорту – Пхукету.

«Пхукет – курортное направление мирового класса и один из самых популярных островов Таиланда, так что мы с нетерпением ждем момента, когда он оживет в одной из самых любимых настольных игр мира», – заявил господин Чэусамут.

«Пхукетская «Монополия» развлекательный способ продемонстрировать разнообразие того, что может предложить остров: от прекрасных пляжей, исторического Старого города, храмов, ночных рынков и ресторанов до национальных парков, спа-центров, гольф-клубов и люксовых отелей. Это не только прекрасный сувенир, который будет напоминать о замечательном отдыхе, но и увлекательный способ спланировать следующую поездку в Таиланд», – добавил он.

В дизайне игры будут использоваться разные цветовые решения для различных тематических сетов: от туризма и культуры до шопинга и самых известных достопримечательностей.

«Любые предложения будут приняты на рассмотрения: от национальных парков до пляжа Патонг, от морских экскурсий по островам до фантастических ресторанов Пхукета», – говорится в пресс-релизе издателя игры.







