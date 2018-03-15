Пострадавшую при крушении самолета девушку перевели из ICU в обычную палату

Студентку Технического колледжа Таланга, пострадавшую при крушении самолета в Паклоке, перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Второй студент колледжа, сумевший пережить крушение, по прежнему остается в коме.

15 Марта 2018 16:37:25

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Персонал больницы Vachira Hospital сообщил «Новостям Пхукета» о том, что 18-летнюю Ораван Джиндарак, получившую серьезные при крушении самолета 10 марта, перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Изначально врачи диагностировали у девушки внутреннее кровотечение и несколько переломов, включая травму спины, но прогноз медиков позитивный.

«Она в сознании, хотя самостоятельно ходить не может. Сегодня врачи приступят к физиотерапии. Прежде чем она снова начнет ходить, пройдет какое-то время», – заявил один из осведомленных сотрудников больницы «Новостям Пхукета» вчера, 14 марта.

Второй студент – 19-летний Аден Самэ – по-прежнему находится в коме, сообщили корреспонденту газеты в больнице.

«Состояние Адена стабильно, давление и дыхание хорошие, но реакция на раздражители не очень хороша. Суммарная оценка тяжести состояния по Шкале комы Глазго – пять баллов из 15. Глаза он еще не открыл», – сообщили «Новостям Пхукета» в больнице.

Таким образом, по Шкале комы Глазго, состояние Адена Самэ соответствует глубокой коме. В настоящий момент юноша находится под постоянным наблюдением медиков.

Напомним, четырехместный одномоторный самолет Jabiru J450 разбился в районе пхукетского аэропарка утром 10 марта. В момент происшествия на борту находились капитан Ваттана Тхиппханга, инструктор Технического колледжа Таланга Нарин Тхавиват и два учащихся-подростка. В день происшествия у изучающих авиационное дело студентов колледжа была запланирована экскурсия в авиапарк, в ходе которой двое из них отправились в полет на Jabiru.

Из полицейского отчета о происшествии следует, что самолет взлетел в 10:05 утра, сделал несколько кругов вокруг аэропарка, после чего должен был совершить посадку.

«Через десять минут [после начала полета] самолет должен был совершить посадку, но из-за сильного ветра капитан принял решение ее отложить. Затем сильный порыв ветра свалил самолет в падение, капитан попытался набрать высоту, но в итоге самолет врезался в землю», – указывается в отчете.

Версию о возможном влиянии сильного ветра озвучил и шеф пхукетской полиции Тирапхон Тхипджарон.

«Мне сообщили, что управлявший самолетом капитан был опытным и имел тысячи часов налета. Ранее он работал на коммерческих авиалиниях», – добавил офицер.

Сомнений в квалификации пилота, ранее работавшего в Thai Airways, у полиции не было изначально. Его возраст (68 лет), согласно последнему заявлению полиции, также в число возможных факторов не входит.

Расследованием аварии занимается Комитет по расследованию авиационных происшествий (AIC) Таиланда.