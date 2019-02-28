Пострадавший от нападения собак финский мальчик возвращается домой

Пятилетний турист из Финляндии Ээми Никула вместе с родственниками покинул Таиланд. В среду, 27 февраля, врачи заявили, что в медицинском наблюдении он больше не нуждается, и уже спустя считанные часы финская семья вылетела из Королевства.

Иккапоп Тхонгтуб

28 Февраля 2019, 05:36 PM

Фото: Sutee Krabii

Ээми Никула вместе с семьей вылетел из Таиланда рейсом QR 837 авиакомпании Qatar Airways в 1:20 ночи 28 февраля. Ранним утром самолет приземлись в Дохе, откуда туристы вернутся в родную Финляндию. Оставаться в Таиланде до запланированного окончания отпуска иностранцы не стали.

«Отец Ээми заявил, что его сын продолжит получать медицинскую помощь в Финляндии», – заявил «Новостям Пхукета» глава Центра помощи туристам (ТАС) в Краби Критсада Махамад.

Одновременно с этим медицинский директор больницы Krabi Nakharin International Hospital Сонгвут Суваннапрасерт отметил, что при последнем осмотре у Эмми не было обнаружено никаких признаков возможных осложнений.

Сам отец ребенка Аппо Никула перед вылетом из Таиланда поблагодарил всех за заботу о его сыне и поддержку.

«Я очень благодарен за всю заботу и внимание, которые были уделены Ээми. Я и подумать не мог, что отношение будет таким особенным. Наша семья хотела бы поблагодарить всех вас. Мы это высоко ценим», – заявил господин Никула.

Напомним, стая бродячих собак напала на пятилетнего Ээми Никулу около 18:30 вечера 20 февраля на пляже в Ао-Нанге. Нападение произошло в тот момент, когда мальчик отправился отмыться от песка перед тем, как покинуть пляж с отцом и братом. К моменту, когда отец подоспел на помощь, собаки успели искусать ребенка. Мальчик получил множественные раны на торсе, ягодицах и спине, а также опасную рану в области шеи.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, после происшествия ребенка посетил премьер-министр страны, а Королевский двор направил официального представителя с цветами и подарками для ребенка.

За нападением последовала масштабная кампания по отлову бродячих собак в туристических местах Краби, начиная с Ао-Нанга. Следом от собак попытаются очистить Пхи-Пхи и другие локации, популярные у туристов.