Mai Khao Beach Condominium
Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Посольство России рассчитывает на открытие генконсульства на Пхукете в 2019 году

Посольство Российской Федерации в Таиланде рассчитывает на открытие генерального консульства на Пхукете уже в этом году. Соответствующая работа должна начаться в ближайшее время.

Новости Пхукета

11 Февраля 2019, 02:52 PM
Фото: Архив The Phuket News

Фото: Архив The Phuket News

О том, что посольство РФ рассчитывает на скорое открытие генконсульства на Пхукете, рассказал журналистам новый посол России в Таиланде Евгений Томихин, сообщает ТАСС.

«Планируем в этом году начать работу по открытию нашего генерального консульства в Пхукете. Это будет серьезное подспорье для нашего дипломатического присутствия», – цитирует ТАСС слова посла.

Как отметил посол, Пхукет входит в список основных мест проживания членов российской диаспоры в Таиланде. Также в этом списке значатся Паттайя, Самуи, Бангкок, Хуа-Хин и Чианг-Май.

«Открытие генконсульства станет важным с точки зрения усиления нашей работы в сфере защиты прав и интересов российских граждан. Консульских случаев, к сожалению, у нас тут много», – добавил посол.

«Мы определяем этот год как очень важный для проведения всей подготовительной работы, потому что есть целый ряд процедур, которые мы должны пройти, начиная с подбора помещений, подписания соответствующих документов об использовании этих помещений, подбор сотрудников, затем адаптация помещений для деятельности нашего генерального консульства. То есть много технических вопросов, которые предстоит решить совместно с коллегами из Москвы, потому что в этот процесс вовлечен целый ряд департаментов, которые обычно курируют всю эту проблематику», – пояснил Томихин.

«Было бы замечательно, чтобы в этом году консульство уже смогло работать, имея необходимые условия и оборудование», – добавил.

Напомним, правительство России приняло решение об учреждении генерального консульства РФ в тайской провинции Пхукет в июле прошлого года. При этом неофициальная информация о наличии подобных планов появлялась в прессе и соцсетях задолго до этого.

Пока что на Пхукете есть лишь так называемое почетное консульство РФ, сотрудники которого занимаются лишь ограниченным кругом вопросов. В частности, для оформления доверенностей и получения ряда других важных документов россиянам приходится летать с Пхукета в Бангкок. 

 

 

Have a news tip-off? Click here

Прокатчикам аквабайков снова разрешили парковать трейлеры на пляже в Патонге
Ребенок погиб в результате падения с крыши отеля
Двое россиян погибли в аварии на холме в Патонге
Мотопрокат оштрафован на 2 тыс. бат после гибели подростка на арендованном скутере
Спидбот столкнулся с грузовым судном у острова Ранг
Микроватобус с китайскими туристами врезался в столб в Таланге
Бетономешалка обрушила линию электропередач на иностранца на скутере
Губернатор: Воды на Пхукете абсолютно достаточно
Оператора затонувшего судна привлекут к ответственности за повреждение кораллов
Крупную королевскую кобру поймали в жилом доме в Краби
Пхукет отказался от перехода на водоснабжение «день через день»
Чернг-Талей останется без воды 8 февраля
С 8 февраля значительная часть Пхукета может начать получать воду по графику
В Пхукет-Тауне сгорела мастерская по установке автомобильных аудиосистем
Турист из США на следующий день после конфликта с полицейским вступил в волонтеры полиции

 

Laguna Property
MontAzure
Express Carpet and Decor
Thai Residential
777 Beach Condo
Laguna Phuket Marathon 2019

 