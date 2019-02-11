Посольство России рассчитывает на открытие генконсульства на Пхукете в 2019 году

Посольство Российской Федерации в Таиланде рассчитывает на открытие генерального консульства на Пхукете уже в этом году. Соответствующая работа должна начаться в ближайшее время.

Новости Пхукета

11 Февраля 2019, 02:52 PM

Фото: Архив The Phuket News

О том, что посольство РФ рассчитывает на скорое открытие генконсульства на Пхукете, рассказал журналистам новый посол России в Таиланде Евгений Томихин, сообщает ТАСС.

«Планируем в этом году начать работу по открытию нашего генерального консульства в Пхукете. Это будет серьезное подспорье для нашего дипломатического присутствия», – цитирует ТАСС слова посла.

Как отметил посол, Пхукет входит в список основных мест проживания членов российской диаспоры в Таиланде. Также в этом списке значатся Паттайя, Самуи, Бангкок, Хуа-Хин и Чианг-Май.

«Открытие генконсульства станет важным с точки зрения усиления нашей работы в сфере защиты прав и интересов российских граждан. Консульских случаев, к сожалению, у нас тут много», – добавил посол.

«Мы определяем этот год как очень важный для проведения всей подготовительной работы, потому что есть целый ряд процедур, которые мы должны пройти, начиная с подбора помещений, подписания соответствующих документов об использовании этих помещений, подбор сотрудников, затем – адаптация помещений для деятельности нашего генерального консульства. То есть много технических вопросов, которые предстоит решить совместно с коллегами из Москвы, потому что в этот процесс вовлечен целый ряд департаментов, которые обычно курируют всю эту проблематику», – пояснил Томихин.

«Было бы замечательно, чтобы в этом году консульство уже смогло работать, имея необходимые условия и оборудование», – добавил.

Напомним, правительство России приняло решение об учреждении генерального консульства РФ в тайской провинции Пхукет в июле прошлого года. При этом неофициальная информация о наличии подобных планов появлялась в прессе и соцсетях задолго до этого.

Пока что на Пхукете есть лишь так называемое почетное консульство РФ, сотрудники которого занимаются лишь ограниченным кругом вопросов. В частности, для оформления доверенностей и получения ряда других важных документов россиянам приходится летать с Пхукета в Бангкок.