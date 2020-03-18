Посольство РФ в Таиланде вводит особый порядок посещения

Посольство Российской Федерации в Таиланде вводит особый порядок посещения в связи с распространением коронавируса COVID-19. Особый порядок будет действовать с 18 марта по 1 мая.

Новости Пхукета

18 Марта 2020, 11:16 AM

Посольство России в Таиланде принимает меры против коронавируса.

Как сообщило посольство, для получения готовых документов, урегулирования гуманитарных вопросов и обращений в экстренных ситуациях, связанных с угрозой жизни или здоровью, необходимо сначала связаться с посольством по телефонам +662-234-2012 (консульский отдел) и +6690-403-3645 (дежурный дипломат) или электронной почте consulbkk@gmail.com.

Запись на консульский прием временно прекращена. Выдача свидетельств на возвращение в Российскую Федерацию производится по предварительной заявке. В соответствии с административным регламентом, оформление документа занимает до двух рабочих дней.

Также посольство напомнило, что решение правительства РФ въезд иностранных граждан на территорию страны ограничен вплоть до 1 мая. Документы на получение виз в Россию принимаются только по предварительному согласованию по телефону +662-234-2012.

Вход в консульский отдел осуществляется исключительно в лицевых масках, после санитарной обработки рук антисептическим гелем.

О возобновлении штатного режима работы консульского отдела будет сообщено дополнительно. Посольство приносит извинения за доставленные неудобства и благодарит за понимание.