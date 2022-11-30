Посольство РФ приглашает на концерт Игоря Бутмана в Бангкоке

Посольство России в Таиланде анонсировало концерт джазового музыканта Игоря Бутмана в Бангкоке. Знаменитый саксофонист выступит 10 декабря в парке Бенджакитти (Benjakitti Park).

Новости Пхукета

30 Ноября 2022, 09:44 PM

Фрагмент афиши концерта Игоря Бутмана в Бангкоке. Фото: PR Bangkok

«10 декабря 2022 года по случаю 125-летия установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом в бангкокском парке Бентякити впервые состоится выступление джазового коллектива Игоря Бутмана. Концерт начнется в 18:30 и продолжится до 20:00. Вход свободный. Приглашаем всех желающих отметить юбилейную дату в истории отношений России и Таиланда и поддержать выступление российских музыкантов», – говорится в сообщении, размещенном сегодня (30 ноября) на сайте Посольства России в Таиланде.

Посольство пока ничего не сообщило о концертах Игоря Бутмана на Пхукете и в Чианг-Мае, однако проведение мероприятий уже подтвердила тайская сторона.

Как сообщил 14 ноября вице-губернатор Пхукета Пичет Панапонг, российский саксофонист должен выступить в парке Нонг-Харн на пляже Карон. Мероприятие запланировано на 13 декабря, приурочено к упомянутой выше годовщине дипломатических отношений и тоже заявлено как бесплатное для зрителей.

В Чианг-Мае россиянин должен сыграть 11 декабря на Фестивале уличного джаза. Также там запланирован мастер-класс Игоря Бутмана.

При этом 11 и 12 декабря на Пхукете должны пройти два других многообещающих концерта духового оркестра университета Касетсарт (Kasetsart University Winds Symphony или просто Kasetsart Winds). Вечером 11 декабря музыканты должны выступить у здания банка Standard Chartered в историческом центре Пхукет-Тауна, а 12 числа исполнить «Симфонию на закате» на мысе Промтхеп в Раваи. Оба мероприятие тоже анонсированы как бесплатные.