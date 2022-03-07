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Посольство РФ предостерегло тайцев от участия в конфликте в Украине

Посольство Российской Федерации предупредило тайских граждан об опасности вступления в формируемые Украиной иностранные добровольческие подразделения.

Новости Пхукета

7 Марта 2022, 03:51 PM
Фото: Bangkok Post

Фото: Bangkok Post

«В соцсетях и СМИ распространяются материалы с призывами руководства Украины присоединиться к так называемым «международным добровольческим отрядам» и принять участие в боевых действиях на стороне украинских вооруженных сил. В частности, соответствующая информация размещена в социальных сетях Посольства Украины в Таиланде», – заявило посольство на своей странице в Facebook на русском и английском языках. Обращение на тайском посольство не публиковало.

Посольство привело предупреждение Минобороны о том, что «в соответствии с международным гуманитарным правом иностранные наемники не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного».

«В лучшем случае их ждет привлечение к уголовной ответственности», – добавила дипмиссия.

На прошлой неделе газета Bangkok Post сообщила, что после объявленного президентом Украины Владимир Зеленским набора в «иностранный легион» территориальной обороны как минимум три тайских гражданина обратились с соответствующими заявлениями в украинское посольство в Бангкоке.

Добавим, что также на прошлой неделе дипмиссия РФ в Таиланде сообщила в Facebook, что иностранные волонтеры выражают желание поддержать и российские войска, участвующие в специальной военное операции в Украине.

Согласно сообщению посольства, в его адрес «поступают письма от неравнодушных к событиям на Украине, в которых выражается поддержка позиции России. Они исходят как от подданных Таиланда, так и от находящихся здесь иностранных граждан. Некоторые заявляют о готовности быть зачисленными в ряды российских Вооруженных сил».

При этом посольство отметило, что действующим российским законодательством не предусмотрено участие иностранных граждан (постоянно проживающих за пределами РФ) в составе армейских подразделений.

«Тем не менее, признательны каждому за слова сочувствия и поддержки в адрес России», – добавило посольство.

 

 

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