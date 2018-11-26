Посольство РФ подтвердило арест бывшего почетного консула Таиланда в России

Посольство России в Таиланде подтвердило задержание тайскими правоохранительными органами бывшего почетного консула Таиланда в РФ Виталия Кулюшина.

Информацию о задержании Кулюшина корреспонденту ТАСС подтвердил консул РФ в Таиланде Владимир Пронин. По его словам, Клюшин был задержан на прошлой неделе на Пхукете.

«Виталий Кулюшин был задержан на Пхукете за незаконное использование печати и подделку таиландских официальных документов. Он был перевезен в Бангкок, где сегодня [23 ноября] должен состояться суд по поводу его освобождения под залог», – цитирует ТАСС слова Пронина.

О задержании Кулюшина на прошлой недели сообщили издания The Nation и Khao Sod English. В качестве источника информации журналисты указывали главу Иммиграционного бюро Сурачет Хакпан.

Сообщалось, что Кулюшин незаконно оказывал содействия гражданам РФ в получении тайских виз пользуясь печатью, оставшейся у него со времен работы почетным консулом Таиланда во Владивостоке в 2011-14 годах.