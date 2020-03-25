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Посольство РФ настоятельно рекомендует россиянам покинуть Таиланд

Посольство России в Таиланде настоятельно рекомендовало находящимся в стране российским гражданам покинуть Королевство на фоне грядущего ввода чрезвычайного положения.

Новости Пхукета

25 Марта 2020, 01:49 PM
Как заявил премьер-министра Таиланда Прают Чан-Оча, с 26 марта на территории страны будет введено чрезвычайное положение. Фото: NNT и Посольство России в Таиланде

Как заявил премьер-министра Таиланда Прают Чан-Оча, с 26 марта на территории страны будет введено чрезвычайное положение. Фото: NNT и Посольство России в Таиланде

Во вторник, 24 марта, премьер-министра Таиланда Прают Чан-Оча заявил о том, что с 26 марта на территории страны будет введено чрезвычайное положение на фоне продолжающегося распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Посольство РФ в Таиланде отреагировало на решение тайских властей очередным призывом к россиянам покинуть страну.

«В этой связи вновь настоятельно рекомендуем российским гражданам, пребывающим на территории Таиланда, воспользоваться сохраняющимся в настоящее время регулярным авиасообщением для возвращения на родину в ближайшие дни», – заявило посольство на своей странице в Facebook.

Отметим, что с 23 марта российским авиакомпаниям разрешено совершать рейсы лишь в Бангкок. Авиасообщение с другими частями страны запрещено по решению Росавиации. Впрочем, в ведомстве заверяют, что авиакомпании также имеют «право выполнять чартерные регулярные рейсы для возвращения путешественников домой».

 

 

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