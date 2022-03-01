Посол России в Таиланде посетил Пхукет

Посол Российской Федерации в Королевстве Таиланд Евгений Томихин посетил провинцию Пхукет.

Новости Пхукета

Как сообщил пхукетский офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket), визит состоялся 28 февраля. Пхукетская сторона назвала целью поездки господина Томихина «обсуждение государственных вопросов касательно ситуации с российскими туристами на Пхукете и наращивание сотрудничества между провинцией Пхукет и Российской Федерацией, укрепление двухстороннего сотрудничества». Посольство России добавило к этому «проведение официальных мероприятий, приуроченных к празднованию 125-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом».

На Пхукете российский посол встретился с вице-губернатором Пичетом Панапонгом (в сообщении на сайте посольство он назван временным исполняющим обязанности губернатора), который пояснил, что глава провинции Наронг Вунсиеу не смог его принять, поскольку был занят другими официальными делами, говорится в сообщении PR Phuket. Также на встрече, прошедшей в новом здании администрации провинции, присутствовал генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов и представители различных официальных ведомств провинции.

В сообщении PR Phuket говорится лишь о двух конкретных вопросах, которые обсуждались в ходе визита господина Томихина. Это открытие на Пхукете некой новой школы тайского бокса и установление статуса регионов-побратимов между Пхукетом и Камчаткой.

Господин Панапонг отметил, что в настоящий момент на Пхукете находятся около 8 тыс. российских граждан – преимущественно туристов. Также вице-губернатор напомнил, что Россия и Таиланд продолжают отмечать 125-летие установление дипломатических отношений между странами.

«К июлю, мы надеемся, Пхукет оформит официальные отношения с Камчатским краем в качестве регионов-побратимов. Сейчас Таиланд находится в процессе подписания меморандума о взаимопонимании по вопросам сотрудничества между Таиландом и Камчаткой», – заявил господин Панапонг, добавив, что данный вопрос находится в ведении министерств иностранных дел и внутренних дел, а не администрации Пхукета.

Что касается новой школы тайского бокса, то здесь конкретики практически не было. PR-служба Пхукета указала, что Российская Федерация обратилась к властям с запросом на открытие подобного объекта. Администрация провинции в целом не возражает, но для реализации идеи необходимо получение всех официальных разрешений. В сообщении не указывается, чем новая школа муай тай будет отличаться от других, где она будет находиться, за чей счет будет построена и какова роль Российской Федерации в этом проекте.

Пхукетская сторона вскользь коснулась и наиболее острого из текущих вопросов – ситуации в Украине. Согласно заявлению PR Phuket, господин Томихин на переговорах с господином Панапонгом изложил официальную позицию РФ, состоящую в том, что Россия была вынуждена начать «специальную военную операцию» на фоне невозможности разрешить ситуацию альтернативными мерами и неисполнения другими сторонами взятых на себя обязательств.

Среди прочих на встрече посла и вице-губернатора присутствовал президент Туристической ассоциации Пхукета (Бхуммикитти Рактэнгам). Он напомнил, что российские туристы являются лидерами по числу прибытий на Пхукет с момента открытия острова. Суммарное число принятых россиян составляет около 50 тыс.

Господин Рактэнгам подчеркнул, что спрос на поездки на Пхукет со стороны граждан России остается высоким и сейчас, никакого удара обострение российско-украинского конфликта пока не нанесло. На этом фоне глава РТА «призвал людей не беспокоиться об этом».

Отметим, что визит господина Томихина состоялся в тот же день, когда на острове прошла организованная экспатами антивоенная акция.