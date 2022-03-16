Посол России поговорил с тайскими журналистами

Посол России в Таиланде Евгений Томихин заявил, что дипломатическая миссия плотно работает с туристическими ведомствами Таиланда по вопросу оказания помощи нескольким тысячам россиян, которые не могут покинуть страну из-за нарушения международного авиасообщения. Также «застрявшие» в стране туристы испытывают проблемы с доступом к своим банковским счетам, поскольку российские банковские карты Visa и MasterCard больше не функционируют за пределами России.

Новости Пхукета

16 Марта 2022, 04:33 PM

Посол России в Таиланде Евгений Томихин. Фото: Chanat Katanyu

В ходе пресс-конференции 15 марта, прошедшей в здании посольства в Бангкоке, господин Томихин заявил, что большинство не имеющих возможности покинуть Таиланд россиян находятся в туристических местах, таких как Пхукет, Паттайя и Самуи, пишет Bangkok Post.

По словам главы дипмиссии, посольство и генконсульство на Пхукете уже выдали россиянам 1,5 тыс. писем, на основании которых те могут оформить продления своих разрешений на пребыванием в Таиланде. В воскресенье, 13 марта, посольство говорило об 1,2 тыс. писем. Также ведется работа по обеспечению россиян жильем – бесплатно или за небольшие деньги.

Господин Томихин добавил, что также принимаются меры по организации вывозных рейсов. Впрочем, пока посольство о них официально не сообщало (в социальных сетях были только неофициальные публикации о готовящемся одном вывозном рейсе с Пхукета).

Bangkok Post отмечает, что сейчас в Таиланде находятся около 6,5 тыс. российских граждан, которые не могут покинуть страну из-за отсутствия рейсов российских авиакомпаний. На Пхукете может находиться около половины всех «застрявших». Цифры такого порядка ранее называли власти провинции.

Bangkok Post указывает, что пресс-конференция господина Томихина 15 марта стала первым его выходом к прессе с начала специальной военной операции России в Украине 24 февраля. До этого посол посетил Пхукет и провел встречу с вице-губернатором Пичетом Панапонгом, которого посольство назвало исполняющим обязанности главы провинции. Журналистов на той встрече не было.

В публикации на Facebook от 15 марта посольство указало, что в этот раз господин Томихин «провел брифинг для местных СМИ по ситуации в Украине» и «довел до журналистов историю и российские оценки конфликта [спецоперации России в Украине], а также ответил на их вопросы».

В публикации Bangkok Post об оценках ничего не говорится. Пересказывается лишь заявление посла о том, что Россия понимает позицию Таиланда, поддержавшего резолюцию ООН с требованием прекращения спецоперации в Украине, и не ожидает, что это скажется на тайско-российских дипломатических отношениях.

Также в статье говорится о том, что Томихин подчеркнул отсутствие у России намерения вести «полномасштабную войну». Целями специальной операции, по его словам, являются лишь объекты украинской военной инфраструктуры, а российские войска прикладывают все усилия, чтобы избежать потерь среди гражданского населения Украины.

«Мы хотим видеть мирную, дружественную Украину», – цитирует Bangkok Post слова Томихина. – «Не плацдарм НАТО против России».

Пока в посольстве продолжалась пресс-конференция господина Томихина, на улице проходила очередная антивоенная акция. Один из ее участников при этом заявил Bangkok Post, что хотел бы, чтобы действия протестующих против российской спецоперации получали больше внимания со стороны тайской общественности и прессы.