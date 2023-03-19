Посол КНР попросил увеличить количество китайского языка на Пхукете

Посол Китая в Таиланде Хань Чжицянь встретился с губернатором Пхукета Наронгом Вунсиеу и обсудил с ним восстановление китайского турпотока, а также разные аспекты приема туристов из КНР на острове. Среди прочего, дипломат попросил главу провинции по возможности более широко использовать китайский язык при дублировании разных знаков, указателей, уведомлений и предупреждений. Сейчас почти все важные тексты подобного рода переводятся на английский, но на китайский и русский – далеко не всегда.

Новости Пхукета

19 Марта 2023, 11:05 PM

Хань Чжицянь и Наронг Вунсиеу. Фото: PR Phuket

Китайская делегация встретилась с губернатором Вунсиеу и представителями профильных пхукетских ведомств в субботу, 18 марта. По итогам глава провинции отметил, что Хань Чжицянь высказался благодарность властям острова за то, как Пхукет встречает туристов из Китая и как заботится о них, «особенно в плане различных мер безопасности». Действительно, прежнего (докризисного) количества происшествий с китайцами пока не наблюдается, хотя турпоток из КНР на Пхукет уже равен половине российского.

«Посол Хань также попросил соответствующие ведомства увеличить число знаков и указателей на китайском языке в туристических местах, чем власти провинции с профильными агентствами займутся», – отметил губернатор Вунсиеу.

В свою очередь, глава провинции, как и на предыдущих встречах с другими послами, попросил поддержать заявку Пхукета на проведение международной выставки Expo 2028.

В ходе визита на Пхукет господин Хань Чжицянь встретился не только с представителями местной власти, но и с ассоциациями сообществ этнических китайцев и их лидерами. При этом PR-служба провинции по некой причине сообщила только о мероприятиях, в которых посол принимал участие 18 марта, хотя подтверждено, что еще 16 числа он уже был на острове и, в частности, посещал школу Phuket Thaihua Asean Wittaya School. Также неизвестно, остались ли Хань Чжицянь и его делегация на острове 19 марта, когда Пхукет посещал тайский премьер-министр Прают Чан-Оча.