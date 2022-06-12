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Посол Евгений Томихин поздравил соотечественников в Таиланде с Днем России

Посольство России в Таиланде опубликовало обращение посла Евгения Томихина к россиянам в связи с празднованием Дня России 12 июня. Дипломат пожелал, чтобы сегодняшний праздник стал еще одним поводом для укрепления наших лучших традиций: солидарности, взаимопомощи и единения.

Новости Пхукета

12 Июня 2022, 03:38 PM
Салют в честь Дня России в Москве в 2019 году. Фото: Sergey Korovkin 84 / Wikimedia Commons

Салют в честь Дня России в Москве в 2019 году. Фото: Sergey Korovkin 84 / Wikimedia Commons

Обращение посла России в Таиланде Евгения Томихина:

Дорогие соотечественники,

Поздравляю вас с Днем России!

30 лет назад наша страна вступила в новый этап своего исторического развития, характерными чертами которого стали стремление к обеспечению социальной справедливости и постоянная работа над повышением благосостояния граждан.

Мы отмечаем этот день с чувством гордости за страну, на бескрайних просторах которой создавалась тысячелетняя история нашего многонационального народа, формировалась его богатая культура.

На международной арене Россия выступает за многополярное мироустройство, за широкое международное сотрудничество в решении актуальных проблем. Вместе с тем наша страна настроена решительно бороться с попытками установления рядом государств миропорядка на основе ими же созданных правил вопреки Уставу ООН.

Являясь государством, большая часть территории которого находится в Азии, Россия придает большое значение расширению и укреплению всесторонних связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, который сегодня является локомотивом промышленно-экономического развития планеты. Мы активно участвуем в подготовке запланированного в Таиланде в ноябре этого года очередного саммита АТЭС, в ходе которого лидеры стран-участниц обсудят актуальные проблемы регионального развития.

Таиланд – давний друг России. В этом году наши страны отмечают 125-летие установления дипломатических отношений. По этому случаю проводятся самые различные мероприятия. Отношения дружбы, взаимного уважения и сотрудничества между нашими странами опираются на историю доверительных и теплых связей, установленных еще между императором Николаем Вторым и Королем Рамой V. Отношения между нашими странами прошли испытание временем и продолжают успешно развиваться.

Пользуясь случаем, выражаю признательность соотечественникам в Таиланде за деятельное и неравнодушное участие в работе по популяризации и распространению здесь русского языка и культуры, за поддержку друг друга в непростые времена, вклад в воспитание молодежи.

Хотел бы также отдельно отметить важную миссию, которую несет на таиландской земле Русская православная церковь. Уверен, что для многих из вас бесценно духовное присутствие нашей страны в Королевстве. Надеюсь, что православная община здесь продолжит расти и крепнуть.

На своем долгом историческом пути Россия не единожды сталкивалась с серьезными вызовами, каждый раз преодолевая их и укрепляя единство, сплоченность и обретая новые смыслы развития.

Пусть сегодняшний праздник станет еще одним поводом для укрепления наших лучших традиций: солидарности, взаимопомощи и единения. Станет праздником доброты, великодушия, заботы, поможет воплощению в жизнь самых светлых идей.

Примите теплые пожелания крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия и успехов!

Посол России в Таиланде Е.Ю.Томихин

 

 

 

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