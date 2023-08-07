Последствия разлива нефти на Пхукете устранят в течение одного-двух дней

Официальные лица пока не установили виновника загрязнения пляжей Пхукета мазутом, но сами последствия должны быть устранены в течение одного-двух дней. Соответствующее заявление сделал 7 августа глава пхукетского офиса Морского департамента Натчапонг Пранит. Накануне он подал в полицию Чалонга заявление о возбуждении дела и необходимости розыска людей, ответственных за него. Одновременно региональный штаб ВМФ озвучил первые цифры касательно разлива. Военные моряки сообщили, что только за 7 августа собрали на 100-километровом отрезке побережья провинций Пхукет и Пханга порядка 2 тыс. кг мазута и загрязненного им морского мусора.

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Как заявил господин Пранит на пресс-конференции в полицейском участке Чалонга, за семь дней до инцидента мимо западного побережья Пхукета проходило 81 судно, которое по установленным критериям можно отнести к подозреваемым в разливе. В списке значатся 62 грузовых судна, 18 танкеров и один «буксир снабжения».

Господин Пранит не пояснил, какие действия будут приниматься в ходе дальнейшего расследования, но повторил, что обвинения будут выдвинаться по статье 119 Закона о мореходстве в водах Таиланда. Он предполагает до трех лет тюрьмы и/или до 60 тыс. бат штрафа плюс возмещение затрат на устранение последствий.

Обвинения по природоохранному законодательству упомянуты не были, при этом за причинение вреда морской экосистеме виновному также могут грозить и тюрьма, и крупный штраф. При этом наглядное доказательство такого вреда – это как минимум черепаха, которую сейчас выхаживают морские биологи на мысе Панва.

Военно-морской флот Таиланда в публикации от 7 августа подтвердил, что от разлива мазута пострадал участок побережья провинций Пхукет и Пханг-Нга протяженностью около 100 км – от Кхао-Лака на севере до острова Рача-Яй на юге. В том числе нефтепродукты были обнаружены на охраняемой территории национального парка Сиринат, которую власти Таиланда хотели бы видеть в списке охраняемых объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Базирующееся на Пхукете третье командование ВМФ отметило, что военные моряки продолжают уборку пляжей, работая в полудюжине разных локаций в провинциях Пхукет и Пханг-Нга. Только за 7 августа на суше и на море собрали порядка 2 тонн мазута и загрязненного им морского мусора, такого как рыболовные сети.

«В настоящий момент продолжается расследование причин загрязнения пляжей и поиск ответственных за это. Релевантная информация касательно разлива принимается через горячую линию третьего командования ВМФ (телефон 1696) и через горячую линию центра обеспечения законности на море», – добавил флот.