Последние наводнения оказались самыми серьезными за всю историю наблюдений

Проливные дожди, обрушившиеся на Пхукет 14-15 сентября, вызвали наводнения, которые оказались самым серьезными за всю историю наблюдений.

22 Сентября 2017 10:37:03

Исторический центр Пхукет-Тауна был затоплен в течение нескольких часов. Фото: PR Dept

О том, что более серьезных наводнений на Пхукете еще не фиксировалось, заявил глава Департамента скоростных магистралей Папиветвуттисак Сукки.

«Эти наводнения стали худшими за всю историю наблюдений», – подтвердил «Новостям Пхукета» господин Сукки.

«Мы начали полную проверку всех главных трасс и поддерживающей инфраструктуры, включая мост, находящиеся в нашей юрисдикции. Также мы работаем с администрацией провинции над тем, чтобы убедиться в безопасности всех дорог и мостов на острове», – добавил он.

Самая сложная ситуация наблюдалась в первую половину дня пятницы, 15 августа, когда дождь шел без перерыва на протяжении шести часов. В итоге дренажные системы не справились с нагрузкой, и затоплены оказались не только известные зоны риска, но и места, в которых ранее наводнений не фиксировалось.

Глава пхукетского офиса DDPM передал губернатору отчет о 28 наводнениях, однако в список вошли лишь самые проблемные зоны.

В частности, второй раз за год был затоплен центр Пхукет-Тауна в районе Thalang Rd., где улицы залила вода из канала Банг-Яй. В августе канал уже был на грани выхода из берегов, на фоне чего губернатор Норрапхат Плодтхонг потребовал срочно принять меры. Очевидно, что решить проблему за имевшееся время не удалось, и 15 сентября вода из канала затопила исторический центр города.

Затоплены также оказались и крупные транспортные артерии, такие как шоссе Thepkrasattri Rd. на ряде участков, перекресток Bypass Rd. и Phra Phuket Kaew Rd. у магазина Tesco Lotus, шоссе Chao Fa West в Чалонге. Дожди также вызвали обрушение двух мостов на главной дороге в Паклоке, в результате чего Банг-Ронг на день оказался отрезан от остального острова.

Нарушена дождями была и работа аэропорта Пхукета, о чем корреспонденту «Новостей Пхукета» сообщил один из сотрудников госкорпорации Airports of Thailand, попросивший не указывать его имени в публикации. Из-за дождей была задержана посадка нескольких рейсов 15 сентября.

Во многих районах Пхукета оказались подтоплены жилые дома, и гражданам пришлось временно переместиться в специально организованные убежища. Туда же были эвакуированы жильцы 12 домов у склона одного из холмов в Камале, после того как на холме произошел оползень, частично разрушивший две недостроенные виллы. Специалисты DDPM всерьез опасались повторного оползня, который мог бы накрыть жилые дома.

Еще один оползень произошел в Рассаде, где повреждения жилья избежать не удалось. В общей сложности пострадали 10 домов.

Впрочем, во всех случаях обошлось без жертв. Всплеска дорожных аварий на острове также удалось избежать, поскольку водители проявили благоразумие в сложных погодных условиях.

Глава пхукетского офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) Прапан Канпрасанг указал, что наводнения должны стать для всех «уроком».

«К счастью, в результате наводнений никто не погиб и не получил травм. Однако мы должен извлечь из произошедшего урок и подготовиться к следующим наводнениям», – заявил господин Канпрасанг.

«Как всегда, в случае чрезвычайных ситуаций люди должны следить за новостями и выполнять все поступающие указания ряди своей безопасности. Кроме того, не стоит верить всему, что пишет в соцсетях рядовые пользователи. Используйте здравый смысл и собственную способность к разумным суждения, прежде чем реагировать на какие-либо сообщения и распространять информацию, которая может быть недостоверной или даже представляющей опасность для других людей», – отметил глава DDPM.