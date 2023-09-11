Последнего рыбака с затонувшей лодки нашли мертвым в море

На Пхукете завершилась операция по поиску рыбака Висита Сонгкхуна, пропавшего вчера днем в море после того, как лодка, на которой он находился, затонула у острова Эу днем 10 сентября. Тело мужчины обнаружил в районе места крушения утром 11 числа патрульный катер Т272, отправленный на поиски Центром защиты тайских интересов на море (ThaiMECC).

Иккапоп Тхонгтуб

Малогабаритная лодка с четырьмя рыбаками затонула недалеко от острова Ко-Эу (между островами Ко-Хе, Ко-Лон и Ко-Майтон во районе полудня 10 сентября. В течение первых часов после инцидента спасатели подобрали двух выживших рыбаков и нашли тело третьего.

Онаружить четвертого до конца светового дня не получилось. Поиски были возобновлены утром 11 сентября. Примерно в 9:30 тело господина Сонгкуна было обнаружено экипажем патрульного катера Т272, который выделило для участия в операции командование ThaiMECC 3.

Родственники погибшего рыбака, жившего в пхукетском тамбоне Вичит, опознали тело. Двое выживших мужчин были сразу после инцидента доставлены в больницы, но их жизням, судя по всему, ничего не угрожает. На фото видно, что они могли самостоятельно ходить и общаться со спасателями.



