После праздника в Сапан-Хине собрали 5,8 т кратонгов

В главных местах празднования фестиваля Лой Кратонг прошла традиционная уборка. В Сапан-Хине, традиционно являющимся главной площадкой фестиваля, собрали 5,8 т кратонгов.

Участие в большой уборке в Сапан-Хине приняли не только служащие муниципалитета Пхукет-Тауна, но также сотрудники регионального штаба Департамента чрезвычайных ситуаций, военнослужащие из состава третьего регионального командования ВМФ Таиланда, заключенных пхукетской тюрьмы и другие лица.

Как сообщила после уборки мэр Пхукет-Тауна Сомджай Сувансупана, совместным усилиями было собрано 5,8 т кратонгов, что оказалось на 1 т меньше, чем год назад. Еще одна хорошая новость заключается в том, что 90% мусора оказалось природной органикой, а не пластиком и другими подобными материалами.





