После Нового года на пляже в Патонге собрали 12 тонн мусора

Муниципалитет Патонга отчитался о большой уборке в городе и, в частности, где тысячи человек собрались провожать старый год и встречать новый под разрывы салютов и звуки музыки. После праздника, 1 января, на пляже собрали около 12 т мусора, сообщили городские власти после окончания работы и опубликовали фото, подтверждающие возвращение пляжа к приличному виду после главной вечеринки года, в отношении которой пока нет даже приблизительной информации о числе участников.

Новости Пхукета

После новогодней вечеринки с пляжа в Патонге вывезли 12 т мусора. Среди хлама были и тубусы от фейверков, и бутылки из-под спиртного, но праздник прошел без происшествий. Фото: PR Patong

После новогодней вечеринки с пляжа в Патонге вывезли 12 т мусора. Среди хлама были и тубусы от фейверков, и бутылки из-под спиртного, но праздник прошел без происшествий. Фото: PR Patong

После новогодней вечеринки с пляжа в Патонге вывезли 12 т мусора. Среди хлама были и тубусы от фейверков, и бутылки из-под спиртного, но праздник прошел без происшествий. Фото: PR Patong

После новогодней вечеринки с пляжа в Патонге вывезли 12 т мусора. Среди хлама были и тубусы от фейверков, и бутылки из-под спиртного, но праздник прошел без происшествий. Фото: PR Patong

После новогодней вечеринки с пляжа в Патонге вывезли 12 т мусора. Среди хлама были и тубусы от фейверков, и бутылки из-под спиртного, но праздник прошел без происшествий. Фото: PR Patong

После новогодней вечеринки с пляжа в Патонге вывезли 12 т мусора. Среди хлама были и тубусы от фейверков, и бутылки из-под спиртного, но праздник прошел без происшествий. Фото: PR Patong

После новогодней вечеринки с пляжа в Патонге вывезли 12 т мусора. Среди хлама были и тубусы от фейверков, и бутылки из-под спиртного, но праздник прошел без происшествий. Фото: PR Patong

После новогодней вечеринки с пляжа в Патонге вывезли 12 т мусора. Среди хлама были и тубусы от фейверков, и бутылки из-под спиртного, но праздник прошел без происшествий. Фото: PR Patong

После новогодней вечеринки с пляжа в Патонге вывезли 12 т мусора. Среди хлама были и тубусы от фейверков, и бутылки из-под спиртного, но праздник прошел без происшествий. Фото: PR Patong

После новогодней вечеринки с пляжа в Патонге вывезли 12 т мусора. Среди хлама были и тубусы от фейверков, и бутылки из-под спиртного, но праздник прошел без происшествий. Фото: PR Patong

После новогодней вечеринки с пляжа в Патонге вывезли 12 т мусора. Среди хлама были и тубусы от фейверков, и бутылки из-под спиртного, но праздник прошел без происшествий. Фото: PR Patong

Опубликованные PR-службой Патонга фото демонстрируют процесс уборки пляжа 1 января, а количество вывезенного с побережья мусора оценивается в публикации в 12 т.

Убрали после празднования и городские улицы, где в новогоднюю ночью наблюдался дефицит мусорных контейнеров. Впрочем, организовать вывоз бытовых отходов прямо посреди праздника власти не могли бы при всем желании, поскольку город еще со второй половины дня находился на грани транспортного коллапса, а на пике празднования эту грань перешел, и дорожное движение в районе пляжа встало.

«За чистотой пляжа Патонга стоят наши любящие братья», – поблагодарил муниципалитет участников уборки 1 января.

Муниципалитет не уточнил, что именно доминировало среди оставленного туристами мусора. На фото много пивных бутылок (несмотря на запрет на распитие спиртного на пляже) и контейнеров-тубусов от использованных фейерверков (что тоже было запрещено).

Несмотря на официальный запрет, в новогоднюю ночь салюты и летающие фонарики свободно продавались на уличных лотках и прямо на пляже в Патонге. Участники праздника их охотно запускали, полиция и другие официальные лица не препятствовали этому и не пытались силой останавливать веселье. Так что соцсети облетели лишь позитивные фото и видео, показавшие возвращение Пхукета к жизни как мирового курорта. Празднование Нового года в Патонге не уступало торжествам в самых знаковых местах в других уголках планеты.

По итогам праздника PR-служба Патонга опубликовала фотоальбом с мероприятия, но масштаб фейерверков и в целом фестиваля на этих снимках оценить сложно, поскольку внимание на них сосредоточено на концерте. Фотографии и видео обычных людей показывают картину шире и ярче.

Администрация Пхукета в своей публикации 1 января отметила успех праздника и ничего не сказала о том, будут ли влсти предпринимать что-либо по факту нарушения запрета. Текст PR Phuket был исключительно позитивным, атмосфера на Бангла-Роуд и в окрестностях описывалась как «полная жизни». Также PR-служба подчеркнула, что официальные лица из профильных ведомств присутствовали на мероприятии и обеспечивали удобство и безопасность участников ради «уверенности у людей и туристов».

Ни о едином инциденте в ходе празднования Нового года в Патонге официальные лица не сообщали, информации о сколь-нибудь серьезных происшествиях нет и в популярных группах в соцсетях. Запуск фейерверков и воздушных фонариков не привел ни к пожарам, ни к другим последствиям подобного рода.

За несколько часов непосредственно на месте событий корреспондент «Новостей Пхукета» слышал сирену скорой помощи всего два раза, при этом отмечали Новый год в Патонге тысячи зарубежных туристов, гостей из Бангкока и других городов Таиланда, а также местных жителей, включая тех, кто специально приехал в «нелюбимый» Патонг, чтобы вместе с городом отпраздновать его возвращение к жизни после трех лет пандемии и ежедневной борьбы за выживание.

Публикации PR Patong о новогоднем отсчете на пляже и проведенной на следующий день уборке заканчиваются стандартным набором хэштегов-девизов, ставших привычными за последние годы. Один из них – #PATONGCITYNEVERDIES.

Стоит отметить, что после массового празднования Сонграна в Патонге в 2022 году пхукетские власти оказались под огнем критики со стороны Бангкока за то, что веселившиеся туристы не соблюдали правила, придуманные для того события. В частности, озвучивались соображения о том, что массовые водяные битвы вызовут вспышку COVID-19. Одновременно остров Самуи за масштабное празднование удостоился лишь похвалы, а особо была отмечена Full Moon Party на Пхангане. По итогам Сонгкрана никто так и не объяснил, чем был вызван столь разный подход к оценке одних и тех же фактов на Пхукете и в Сураттхани.