После крушении катера на Пхукете госпитализированы 35 человек

Лишь два человека из 37, находившихся на борту спидбота Thanathip Marine 555, не получили травм при столкновении лодки с сигнальной вышкой у пирса в Чалонге, сообщила PR-служба Пхукета по итогам экстренного совещания вечером 17 мая. Среди пострадавших туритов – 21 гражданин России и 9 граждан Казахстана, четверо россиян получили тяжелые травмы. Сумма страхового покрытия составляет 515 тыс. бат на человека.

Новости Пхукета

Генконсульство России на Пхукете заверило, что все пострадавшие россияне находятся в стабильном состоянии. Фото: Phuket Consulate / Telegram

Катер с туристами из России и Казахстана врезался в сигнальную вышку на подходе к пирсу в Чалонге. Фото: PR Phuket

Катер с туристами из России и Казахстана врезался в сигнальную вышку на подходе к пирсу в Чалонге. Фото: PR Phuket

Катер с туристами из России и Казахстана врезался в сигнальную вышку на подходе к пирсу в Чалонге. Фото: PR Phuket

Возвращавшийся с Пхи-Пхи туристический спидбот Thanathip Marine 555 с 33 иностранцами и 4 тайцами на борту врезался в сигнальную вышку в районе 17:00 понедельника, 17 мая. Информация о точном времени происшествия по-прежнему расходится, в заключительном отчете PR Phuket. опубликованном в 21:30, говорится, что экстренные службы якобы были уведомлены в 17:52, но спасатели сообщили «Новостям Пхукета» об инциденте за полчаса до этого. Фото в социальных сетях также начали появляться примерно в 17:30.

Пострадавшие были доставлены в разных больницы, включая Vachira Phuket Hospital, куда вечером приехал губернатор провинции Наронг Вунсиеу. Затем он провел экстренное совещание с участием заместителя начальника турполиции всего Таиланда генерал-майора Супхасета Чокчая, начальника полиции Пхукета генерал-майора Сермпхана Сириконга, директора офиса Минтуризма на Пхукете Ратчадапорн Оин и других официальных лиц.

Информация о пострадавших

Согласно отчету PR Phuket, на борту судна в момент инцидента находились 21 гражданин России, 9 граждан Казахастана, 4 гражданина Таиланда, по одному гражданину Украины, Китая и Гонконга.

Поименный список пострадавших не был опубликован администрацией Пхукета по итогам совещания 17 мая, но неофициальная копия есть в распоряжении редакции (также список пассажиров выдавался журналистам на пирсе после инцидента). Список пострадавших по национальностям следующий:

Россия – 21 пострадавший (4 в тяжелом состоянии);

Казахстан – 9 пострадавших (без лиц в тяжелом состоянии);

Таиланд – 4 пострадавших (2 в тяжелом состоянии);

Китай – 1 пострадавший (без лиц в тяжелом состоянии);

Гонконг – 1 пострадавший (без лиц в тяжелом состоянии).

Тяжелые травмы (красный код) получили 6 человек, травмы средней тяжести – еще 16 человек (желтый код). Остальные 13 проходят как пациенты с легкими травмами (зеленый код). Пострадавших приняли следующие больницы:

Vachira Phuket Hospital – 10 человек;

Chalong Hospital – 9 человек;

Dibuk Hospital – 2 человека;

Bangkok Hospital Siriroj – 5 человек;

Bangkok Hospital Phuket – 2 человека;

Phuket Provincial Hospital – 2 человека;

Mission Hospital – 5 человек.

Пресс-служба администрации Пхукета сообщила, что медицинские расходы пострадавших, включая туристов, покрываются государственной страховкой в размере до 15 тыс. бат и страховкой от Thai Pattana Insurance Company в размере до 500 тыс. бат.

Этих сумм должно хватить для обычных случаев, но может быть недостаточно, если кому-то из пациентов придется провести несколько дней в интенсивной терапии или, к примеру, потребуется переливание крови либо сложные медицинские процедуры.

Заявление генконсульства РФ на Пхукете

Генеральное консульство России на Пхукете выпустило заявление о происшествии с российскими турисами в 22:50 вечера. В тексте говорится, что пассажиров оперативно доставили в пхукетские больницы, «все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, им предоставляется необходимая медицинская помощь».

Генконсульство добавило, что находится «в постоянном контакте с уполномоченными органами Пхукета», а глава провинции Наронг Вунсиеу заверил пхукетский офис дипмиссии РФ «в оказании пострадавшим всяческого содействия».

В публикации консульства отсутствуют контактные телефоны для лиц, которым необходимо уточнить ту или иную информацию в связи с происшествием. Страница дипмиссии в Telegram: t.me/PHUKETCONSULATE, в Facebook: facebook.com/RusConsulatePhuket.

Также в Facebook указан общий телефонный номер генконсульства: +66 (0) 95 259 8081. Электронная почта: phuketconsul@yandex.ru.

Телефон Департамента чрезвычайных ситуаций на Пхукете (DDPM) – 076 510 098, телефон туристической полиции – 076 223 891. В туристической полиции есть сотрудники, владеющие иностранными языками.

Обстоятельства происшествия

Пхукетский офис Морского департамента предварительно назвал в качестве причины инцидента «халатность оператора», под которым можно понимать тайского шкипера, управлявшего катером.

В сообщении PR Phuket подчеркивается, что расследование еще не заверено и причина столкновения лодки с вышкой не установлена. О проверке шкипера на следы алкоголя и наркотиков в крови ничего не говорится, но мужчина значится среди госпитализированных лиц. Морской департамент указывает, что у него перелом ноги.

Официальные лица подтвердили, что лодка Thanathip Marine 555 имеет необходимые регистрационные документы. Габариты катера – порядка 12 м в длину и 3 м в ширину. В момент происшествия спидбот с туристами возвращался с морской экскурсии на Пхи-Пхи.

В апреле представители сферы морского туризма подняли вопрос о систематическом несоблюдении правил безопасной навигации шкиперами туристических спидботов. Речь шла о нарушении капитанами скоростного режима и прохождении слишком близко к другим судам при приближении к портам, в частности – у входа в канал, ведущий к Boat Lagoon и Royal Phuket Marina, откуда также осуществляются экскурсии.

Именно там в феврале 2020 года произошло лобовое столкновение двух катеров, на одном из которых находились российские туристы. Двое стоявших на носу российских детей погибли, множество других пассажиров получили травмы.