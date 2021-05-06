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Посетителей одного из ресторанов Патонга призвали самоизолироваться

Власти Пхукета озвучили очередную «горячую точку», посетители которой могут находиться в зоне риска заражения коронавирусом. Всем лицам, посещавшим ресторан Aroi Ho в Патонге в период с 18 по 27 апреля рекомендовано самоизолироваться дома и следить за появлением симптомов болезни. Впрочем, озвучено предупреждение было лишь 5 мая.

Новости Пхукета

6 Мая 2021, 02:46 PM
Фото: РРНО

Фото: РРНО

Фото: РРНО

Фото: РРНО

Фото: РРНО

Фото: РРНО

Фото: РРНО

Фото: РРНО

Фото: РРНО

Фото: РРНО

Фото: РРНО

Фото: РРНО

«Если у вас появляются затруднение дыхания, температура, кашель, насморк, боль в горле, проблемы с распознаванием запахов и вкусов, пожалуйста, как можно скорее обратитесь к врачу в ближайшей больнице», – говорится в предупреждении.

Получить дополнительную информацию касательно этого предупреждения можно в пхукетском офисе Минздрава (РРНО) по телефонам 062-2435116 и 094-5938876.

Согласно официальной статистике РРНО от18::00 среды, 5 мая, за прошедшие сутки на острове было зафиксировано 18 новых случаев COVID-19, общее число с начала новой волны (3 апреля) – 498 случаев. При этом пять из них – это лица, заболевшие вне провинции, но проходящие или проходившие лечение здесь.

По состоянию на 18:00 вчерашнего дня в больницах Пхукета оставались 229 пациентов с коронавирусом, 269 были выписаны. Распределение пациентов по больницам следующее Vachira Phuket Hospital – 46 случае; Patong Hospital – 18; Thalang Hospital – 11; Bangkok Hospital Phuket – 36; Bangkok Hospital Siriroj – 14; Mission Hospital Phuket – 19; Phuket Provincial Hospital – 2; полевые госпитали – 83.

Среди районов острова по числу выявленных случаев лидируют Вичит, Патонг, Пхукет-Таун, Рассада и Чернг-Талей. Общая картина следующая:

  • Вичит ‒ 52 случаев

  • Патонг ‒ 45

  • Пхуккет-Таун 45 (Талад-Яй – 28, Талад-Ныа – 17)

  • Рассада ‒ 47

  • Чернг-Талей ‒ 43

  • Кату ‒ 38

  • Чалонг ‒ 40

  • Камала ‒ 32

  • Срисунтхорн ‒ 30

  • Раваи ‒ 28

  • Тхепкрасаттри ‒ 19

  • Ко-Кэу ‒ 14

  • Паклок ‒ 10

  • Май-Кхао ‒ 8

  • Саку ‒ 8

  • Карон ‒ 7

Также на острове продолжается экспресс-тестирование всех въезжающих, не имеющих на руках справок о вакцинации или заранее сданном тесте. Всего за время кампании (с 22 апреля) было протестировано 40 тыс. человек, получено 22 положительных результата, из которых при повторном тестировании подтвердились лишь 17.

За прошедшие сутки на Пхукете было проведено 3195 экспресс-тестов. Из них: 1675 – в Phuket Gateway, 715 – на КПП Тха-Чат-Чай, 373 – в аэропорту.

 

 

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