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Поселки Zenithy Villas и Sunrise Ocean Villas останутся сегодня без света

Офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) в Таланге сообщил о двух локальных отключениях электричества 29 мая в тамбонах Чернг-Талей и Паклок. Затронуты будут два поселка.

Новости Пхукета

29 Мая 2023, 07:00 AM
Зона отключения в тамбоне Чернг-Талей. Фото: РЕА

Зона отключения в тамбоне Чернг-Талей. Фото: РЕА

Зона отключения в тамбоне Паклок. Фото: РЕА

Зона отключения в тамбоне Паклок. Фото: РЕА

Первое отключение затронет поселок Zenithy Villas на Soi Pasak 8/7 в тамбоне Чернг-Талей и продлится с 9:00 до 16:30. Причина – работы на высоковольтных линиях.

Второе отключение запланировано в районе Ао-По и коснется поселка Sunrise Ocean Villas, а также территорий дальше на юг по мысу вплоть до смотровой площадки Ao Por Viewpoint. Продолжительность отключения – также с 9:00 до 16:30. Причина – работы на высоковольтных линиях.

Офис РЕА в Таланге приносит извинения за неудобства. Получить справочную информацию можно в самом офисе по телефону 076-386882 или на горячей линии 1129.

 

 

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