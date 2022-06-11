Поселки iLeaf Town 1 и 2 у памятника Героиням останутся без света 13 июня

Пхукетский офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) предупреждает о плановом отключении электричества в части тамбона Срисунтхорн в понедельник, 13 июня.

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Как говорится в уведомлении, выпущенном отделением РЕА в Таланге, отключение электричества связано с работами на высоковольтных линиях в центральной части острова.

В связи с проведением работ с 9:00 до 16:30 электричества не будет в поселках iLeaf Town 1 и 2, находящихся к востоку от памятника Героиням.

РЕА приносит извинения за доставленные неудобства. Телефоны для справок – 076-386883 и 1129. Также ранее ведомство указывало, что к нему можно обратиться, если в день отключения электричество экстренно необходимо, к примеру, для работы медицинского оборудования.