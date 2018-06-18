Португальские кораблики замечены на Пхукете

Организация пляжных спасателей Phuket Lifeguard Service предупредила о том, что на ряде пляжей Пхукета были замечены португальские кораблики, которых каждый год приносят к побережью острова юго-западные муссоны.

18 Июня 2018 11:08:14

«Предупреждение всем купальщикам о португальских корабликах, обнаруженных на пляжах Най-Янг, Май-Кхао и Патонг. Если вы чувствуете жжение на коже, то оно может быть результатом контакта с корабликом. Пожалуйста, в таком случае обращайтесь за помощью к спасателям», – говорится в предупреждении Phuket Lifeguard Service, опубликованном на странице организации в Facebook сегодня, 18 июня.

Публикацию спасатели Phuket Lifeguard Service сопроводили фотографиями португальских корабликов, найденных на западном побережье острова.

Португальские кораблики – морские сифонофоры (физалии). Сифонофора имеет прозрачный плавательный пузырь, от которого отходят ловчие щупальца с большим числом стрекательных клеток. Содержащийся в них яд вызывает у человека сильное жжение.

В случае контакта с корабликом спасатели рекомендуют промыть пораженный участок кожи морской водой и обратиться к врачу. Если на пляже дежурят спасатели, разумным будет сразу же обратиться к ним за помощью. Применение народных средств (уксус, моча) лайфгарды не считают эффективным.

Опасность для жизни человека сифонофоры могут представлять в случае развития аллергической реакции или если человек был ужален во время купания на глубине и запаниковал от боли. Случаев гибели человека от яда кораблика в Таиланде пока не зафиксировано.

Португальские кораблики появляются на пляжах Пхукета каждый год в сезон муссонов, с мая по октябрь включительно. Иногда их бывает настолько много, что спасателям приходится закрывать отдельные пляжи для безопасности туристов.