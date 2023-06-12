Португальские кораблики замечены на Най-Харне

Пхукетские спасатели опубликовали новое предупреждение о португальских корабликах на Пхукете, в котором сообщили о том, что эти ядовитые сифонофоры (физалии) были замечены и на Най-Харне. Причем на фото Phuket Lifeguard Service изображены наиболее типичные для острова кораблики без яркого окраса, которых намного сложнее заметить, чем одного из тех ярко-синих гигантов, фотографиями которых обычно иллюстрируются статьи в интернете.

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«Воскресенье, день отдыха. Пожалуйста, будьте осторожны при купании, поскольку в это время года на море можно столкнуться с португальскими корабликами. Они есть на пляжах Карон, Най-Харн, Ката. Лайфгарды обходят прибрежную линию и собирают своих маленьких друзей, очищая от них выделенные для купания зоны ради безопасности туристов», – говорится в публикации Phuket Lifeguard Service от 11 июня.

Спасатели начали предупреждать о корабликах на пляжах Пхукета с середины прошлой недели. Затем в сети появились сообщения о сифонофорах на Пхи-Пхи, но глава нацпарка Hat Noppharat Thara – Mu Ko Phi Phi Ратчанок Пхэной заверила, что там кораблики пока замечены не были. После публикаций в СМИ сотрудники Департамента национальных парков (DNP) осмотрели пляжи, но сифонофор не нашли. Впрочем, персонал ведомства обещает быть начеку.

В предыдущих публикация спасатели Phuket Lifeguard Service говорили, что физалий видели на пляжах Ката, Ката-Ной, Патонг и Найтон. Спасатели просили туристов не паниковать, но одновременно указывали, что физалии, хотя их и немного, «представляют реальную угрозу».

В случае контакта с корабликом самым благоразумным решением будет обратиться за помощью к ближайшему пляжному спасателю и медицинскому специалисту в клинике или больнице. В рамках доврачебной помощи рекомендуется смыть стрекательные железы с кожи морской водой и ограничиться этим. Если поражена конечность, то для снятия боли можно опустить ее на 20 минут в теплую воду. Однако приоритетом должно быть обращение к специалисту. Особенно это актуально, если пострадвший имеет какие-либо выраженные аллергии.