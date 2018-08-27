Португальца арестовали по заявлению собственной жены

Полиция Чалонга задержала гражданина Португалии за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

27 Августа 2018 16:27:35

Фото: The Phuket News

Гражданин Португалии, имя которого полицейские не раскрыли, был задержан утром 25 августа полицией Чалонга. Как пояснил капитан Сомкиат Санситхи, иностранец был задержан по заявлению тайской жены.

«В пятницу я получил жалобу от гражданки Таиланда, заявившей о том, что ее избил муж-португалец. Она заявила, что ее ребенок также пострадал, но ребенка я не видел. Также женщина сообщила, что ее муж хранит дома ружье, так что я обратился в суд с заявлением о выдаче постановления об обыске», – рассказал капитан Санситхи.

В ходе обыска в доме у португальца полиция обнаружила пневматическое ружье и 90 пуль для него, а также шесть боевых патронов .38 калибра. В итоге мужчина был задержан по обвинению в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

«У него не было лицензии на владение пневматической винтовкой», – заявил капитан Санситхи.

Офицер отметил, что супруга португальца отозвала заявление о насилии со стороны мужа, однако к делу о хранении оружия это отношения не имеет.