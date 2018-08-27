Португальца арестовали по заявлению собственной жены
Полиция Чалонга задержала гражданина Португалии за незаконное хранение оружия и боеприпасов.
Новости Пхукета
27 Августа 2018 16:27:35
Гражданин Португалии, имя которого полицейские не раскрыли, был задержан утром 25 августа полицией Чалонга. Как пояснил капитан Сомкиат Санситхи, иностранец был задержан по заявлению тайской жены.
«В пятницу я получил жалобу от гражданки Таиланда, заявившей о том, что ее избил муж-португалец. Она заявила, что ее ребенок также пострадал, но ребенка я не видел. Также женщина сообщила, что ее муж хранит дома ружье, так что я обратился в суд с заявлением о выдаче постановления об обыске», – рассказал капитан Санситхи.
В ходе обыска в доме у португальца полиция обнаружила пневматическое ружье и 90 пуль для него, а также шесть боевых патронов .38 калибра. В итоге мужчина был задержан по обвинению в незаконном хранении оружия и боеприпасов.
«У него не было лицензии на владение пневматической винтовкой», – заявил капитан Санситхи.
Офицер отметил, что супруга португальца отозвала заявление о насилии со стороны мужа, однако к делу о хранении оружия это отношения не имеет.