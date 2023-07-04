Поражение в борьбе за Expo лишило Пхукет повода спешить с мега-проектами

Ключевые инфраструктурные проекты, которые Пхукет намеревался ускоренно завершить к World Specialised Expo 2027/28, будут реализованы, но не так быстро, как хотелось бы. Выставку отдали Белграду, так что у провинции пропали основания торопиться с новыми тоннелями, железной дорогой и другими амбициозными долгостроями. В частности, никто не будет ускорять прокладку магистральной линии снабжения пресной водой с материка.

Новости Пхукета

Пхукетское водохранилище Банг-Ньеу-Дам на пике туризма в 2019 году. Обеспечение острова водой – один из мега-проектов. Фото: PR Phuket

Пхукетские мега-проекты, такие как Андаманский медцентр или тоннель в Патонг, будет реализованы, однако об ускорении к Expo речи уже не идет. Фото: PR Phuket

«Поскольку Пхукет не был выбран в качестве места проведения Expo, реализация этих инфраструктурных улучшений может произойти не так быстро, как мы надеялись», – констатировал губернатор Наронг Вунсиеу, слова которого приводит Bangkok Post.

Ссылаясь на главу провинции, газета перечисляет следующие инфраструктурные улучшения: тоннели, «кросс-провинциальные шоссе», легкая железная дорога, система водоснабжения.

В списке отсутствует Андаманский медцентр, который был задуман еще до выставки, а затем предложен в качестве площадки проведения Expo 2028. Однако по нему власти уже высказались отдельно, заверив, что его обязательно построят.

Андаманский медцентр

В декабре 2022 года Казначейство передало землю в Май-Кхао (141 рай) Минздраву для реализации проекта международного медцентра. В свою очередь, кабинет министров выделил 5,1 млрд бат на этот проект. Как тогда говорилось, порядка 4,8 млрд должны пойти на новую международную больницу Songklanagarind Hospital Phuket, около 212,5 млн бат – на колледж медицинских наук, а последние 141,5 млн – на стоматологический центр под брендом Songklanagarind.

«Проект позволит Пхукету генерировать прямой доход от оказания медицинских услуг иностранцам в размере не менее 1,6 млрд бат в год и не менее 300 млн бат в год от стоматологических услуг», – говорил тогда Министр высшего образования, науки, исследований и инноваций Анек Лаотхаматат.

Неотложные долгострои

Среди других проектов были упомянуты тоннели, железная дорога и система водоснабжения. Новых тоннелей на повестке дня два – тоннель под Памятником Героиням и тоннель из Кату в Патонг, который должен стать финальным отрезком нового «кросс-провинциального» шоссе Muang Mai – Koh Kaew – Kathu Expressway.

В конце мая Его Величество Рама Х подписал Королевский декрет, устанавливающий границы земли, которая должна быть выкуплена у владельцев под прокладку тоннеля в Патонг и подъездных дорог, вместе носящих название Kathu – Patong Expressway. Однако нерешенным остается вопрос о том, кто будет заниматься проектом, поскольку частных инвесторов он не заинтересовал.

Проект легкой железно дороги на Пхукете всего один и в представлении не нуждается, поскольку его обсуждают и критикуют на протяжении последних десяти лет. Ветка должна протянуться от крайней северной точки острова до пирса в Чалонге, преимущественно проходя по Thepkrasattri Rd. Также предусмотрено ответвление в аэропорт.

Под системой водоснабжения, видимо, понимается магистральная линия из провинции Пханг-Нга, которая должна обеспечить текущие и будущие потребности острова в пресной воде. Эта тема еще не вернулась на повестку дня, поскольку турпоток пока не восстановился до предпандемийных отметок. В этом году Пхукет едва ли столкнется с дефицитом пресной воды, но повторение 2018-2019 годов неизбежно, если не принять мер.