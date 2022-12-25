Пора порадоваться! Фестиваль на пляже Ката открыл праздничный сезон на Пхукете

Праздничный сезон стартовал на Пхукете. В субботу на пляже Ката начался двухдневный фестиваль Dern Rim Lay @ Kata, который продолжится сегодня с 16:00. Погода на острове наконец-то прекрасная, свежий бриз с моря дополняет жаркое солнце, а на закате над пляжем Ката потянется аппетитный дымок от жарящихся на гриле местных вкусностей. Музыка и хорошее настроение тоже прилагаются, причем совершенно бесплатно. Давайте отпразднуем возвращение Пхукета к жизни все вместе и с заботой друг о друге! Включая заботу о безопасности о себе и близких – как на дорогах, так и вне их.

Новости Пхукета

На открытие фестиваля 24 декабря, в рождественский Сочельник по григорианскому календарю, приехали вице-губернатор Пхукета Амнуай Пинсуван и другие почетные гости, включая «делегатов» от соседних районов, где тоже планируют отмечать праздники. Были и представители местного туристического бизнеса, хотя главными гостями, без сомнения, нужно считать самих туристов, которых Пхукет ждал почти три года.

Выступая со сцены, мэр Карона подчеркнул, что этот район всегда полагался на туризм, так что пандемия далась ему особенно тяжело. Сейчас Карон возвращается к жизни, и нельзя не отметить, что заколоченных досками витрин стало гораздо меньше. Фестиваль Dern Rim Lay – как и вся серия ярмарок Rim Lay – очередной способ поддержать остров, а заодно и повеселиться.

Пожалуй, выступление мэра можно было бы назвать дежурным, но в этот раз слова мэра-буддиста очень тесно перекликаются с идеями одновременно и христианского Рождества, и универсального для всех культур Нового года – с идеями надежды, спасения, новой жизни, счастья и пришедшей в мир радости.

Дарить подарки в Рождество – прекрасная традиция, а лучшим подарком для Пхукета сейчас являются его гости. Не важно, по какому календарю конкретный человек празднует Рождество и празднует ли его вообще. Сейчас повод сказать «Спасибо», порадоваться жизни и порадовать ближнего есть у всех нас независимо от религий и идеологий.

Второй день фестиваля на пляже Ката начнется примерно в 16:00. Для посетителей будут работать более 150 киосков, предлагающих и местную еду, и разные сувениры, и прохладительные напитки – безалкогольные.

Так получилось, что с возвращением туризма на острове вернулись и уже подзабытые проблемы, включая регулярные дорожные аварии. В связи с этим «Новости Пхукета» хотели бы пожелать всем читателям не только счастья, удачи, процветания и радости, но и здоровья на долгие годы. Пожалуйста, берегите себя. Садясь на мотоцикл – надевайте шлем, садясь в машину – пристегивайтесь, не водите уставшими, не выспавшимися, а также после употребления прекрасных местных коктейлей или иных даров тропической флоры. Цените свою жизнь и жизни своих близких. С праздниками!