Пора гулять: Как поддерживать собаку в хорошей физической форме

Расселл Д. Рассел рассказывает о том, как поддерживать собаку в тонусе. Впрочем, главный секрет всем известен: частые прогулки.

Расселл Дистанс Расселл

15 Декабря 2019, 09:00 AM

Фото: Jonathan Jill

Некоторые собаки просто-напросто любят поесть. Возможно, и ваша из их числа. Положи в зоне доступа что-то, что хоть отдаленно напоминет еду, и питомец бросится расправляться с порцией с максимальной скоростью, после чего усядется и будет просительно смотреть снизу вверх: «Хозяин, а почему в миске пусто? Пожалуйста, поправь это. Видишь, я же умираю с голоду».

С одной стороны, вознаграждение лакомством является одним из ключевых элементов дрессировки, позволяющим прививать питомцу нужные навыки. С другой стороны, потакание ненасытному собачьему аппетиту может привести к возникновению у животного серьезных проблем со здоровьем.

Некоторые владельцы собак думают, что округлый питомец очень «няшный» и «обнимательный». Другие полагают, что породистое животное просто обязано быть крупным, и чем крупнее, тем лучше. Однако связанные с излишним весом проблемы со здоровьем у собак сравнимы с человеческими: диабет второго типа, проблемы с почками, высокое давление, рак и заболевания дыхательной системы. Последнее особо актуально для брахицефальных (короткомордых) пород, такие как бульдоги и мопсы.

Также, с увеличением массы тела и развитием ожирения падают качество жизни и уровень активности животного. Да и сам владелец теряет мотивацию выводить питомца на прогулки, поскольку тот не получает от них удовольствия или слишком быстро устает. Формируется замкнутый круг.

Итак, что мы, ответственные хозяева собак, можем сделать, чтобы наши питомцы всегда были в хорошей форме?

1. Правильная диета

Прежде всего, нужно понять, что причина ожирения у собаки – поведение не питомца, а хозяина. Контролировать питание животного крайне важно, и вся эта работа – на вас. Не позволяйте умоляющих глазам щенка разжалобить вас и заставить насыпать в миску добавки. Что касается непосредственно подбора корма, то его также нужно выбирать с умом, отдавая предпочтение качественной продукции с плотной текстурой и составом, дающей животному все необходимое. Помните, что всевозможные Royal Canine активно продвигаются ветеринарами, поскольку производители субсидируют рекламу своей продукции. Их цель – это получение прибыли. И хотя с популярными кормами в принципе все хорошо, на рынке можно найти и что-то, что будет лучше для вашего любимца.

2. Прогулки

Выгуливание собаки – самый простой способ обеспечить необходимые физнагрузки и себе, и питомцу, а также укрепить связь между вами. Больше всегда лучше, чем меньше. Также важен фактор новизны, для чего стоит менять маршруты прогулок, когда есть возможность. Новая местность ставит перед собакой новые вызовы и стимулирует ее исследовательский дух. Прогулка по своему поселку – это одно, а выезд на пляж или в холмы – другое дело, причем дело увлекательное, веселое и полезное в качестве нагрузки на мышцы. Физическая активность и регулирование кормления – прекрасный способ помочь собаке скинуть пару лишних килограммов. Да и к нам самим это тоже относится.

3. Плавание

Пловцы считаются атлетами с самой красивой фигурой не просто так. Плюс плавание не предполагает такой нагрузки на суставы как, к примеру бег. Если ваша собака любит плавать, то пользуйтесь этим. Пара кругов по бассейну, игра в догонялки и в мяч в воде, заплывы в формате спринта – пробуйте все варианты. А если ваша собака по какой-то причине не любит воду, обращайтесь к нам. Возможно, мы найдем способ заставить ее полюбить купание.

4. Развитие ловкости

Специальные полосы препятствий для собак прекрасны для хорошо тренированных, энергичных и атлетичных животных. Варианты могут быть разными – просто забег из точки «А» в точку «Б» или с преодолением препятствий на пути. Это ужасно весело. Впрочем, собаке не нужно быть демоном скорости, чтобы получить удовольствие от перепрыгивания барьеров или прохождения змейки между столбиками. Но чем больше питомец будет заниматься, тем быстрее и крепче он станет.

5. Тренировочные сборы

Мы в Canine Point организуем своего рода тренировочные сборы для собак под названием K9 Boot Camp, на которых направляем собаку на путь физической активности и здоровья. Программа включает самые разные занятия и тренировочные упражнения, ключевыми моментами в которых являются интенсивные нагрузки и активность. Владельцы же получают на сборах знания о том, как организовать физнагрузки для питомцев и подтолкнуть их к тому, чтобы больше играть и взаимодействовать с другими людьми и животными.

Получить дополнительную информацию о собаках и всем, что с ними связано, можно на сайте k9pointacademy.com, а также по телефону 091 654 1960 и электронной почте info@k9pointacademy.com. Canine Point Academy – единственная организация K9 в Таиланде, имеющая аккредитацию в качестве сертификационного центра дрессировщиков CCPDT-KA и оценщика American Kennel Club (AKC).