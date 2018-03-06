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Попытка отнять iPhone у жителя Пхукета стоила грабителю жизни

Неудачно пошедшее уличное ограбление стоило жизни 28-летнему уроженцу Накхон-Си-Тхаммарата, убитому собственным ножом в потасовке с несговорчивой жертвой.

Иккапоп Тхонгтуб

6 Марта 2018 16:03:03

Около 3:10 ночи 6 марта полиция Таланга получила сообщение о драке с летальным исходом на обочине Thepkrasattri Rd. в северной части острова. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили на месте событий тело 28-летнего Вирата Саккэу с несколькими ножевыми ранами.

К моменту прибытия полицейских и спасателей уроженец Накхон-Си-Тхаммарата был уже мертв. Рядом с телом полиция нашла два ножа и самодельный пистолет, так называемый тай прадит. При погибшем был обнаружен смартфон iPhone6.

Второй участник драки – 33-летний местный житель Аттапонг Трисап – также получил несколько ножевых ранений и был доставлен в больницу очевидцами происшествия. Полицейским удалось поговорить с ним в больнице, когда ему оказали первую помощь.

«Мы посетили господина Трисапа в больнице, и он рассказал нам, что дожидался свою подругу примерно в 200 м от кафе 3pm Khanom Jeen, когда рядом с ним остановился мотоцикл с неким мужчиной. Тот слез с байка, достал нож и пистолет и потребовал, чтобы господин Трисап отдал ему мобильный телефон», – рассказал подполковник Амноуй Кайвуттианан из полиции Чалонга.

Между грабителем и его жертвой завязалась драка, в ходе которой каждый из них получил ножевые ранения (господину Трисапу удалось отнять один из двух ножей, имевшихся у оппонента). Затем грабитель все же вырвал у господина Трисапа телефон и попытался скрыться на мотоцикле, но тот начал преследовать злоумышленника. В какой-то момент Вират Саккэу потерял управление и рухнул на асфальт, после чего драка продолжилась до того момента, пока мужчин не разняли очевидцы.

В полиции полагают, что изложенная господином Трисапом версия событий соответствует действительности. Более того, полицейские не исключают, что Вират Саккэу мог быть причастен к аналогичному преступлению, совершенному в том же районе несколькими днями ранее. Тогда некий злоумышленник ограбил женщину на Thepkrasattri Rd., предварительно попытавшись сбить ее с мотоцикла во время езды. Впрочем, расследование пока не завершено.

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