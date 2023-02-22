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Популяризацию приложения для жалоб Traffy Fondue начали в оффлайне

Власти Пхукета начали выездную кампанию по популяризации приложения Traffy Fondue, запущенного несколько лет назад в качестве инструмента для связи жителей с официальными лицами и подачи жалоб и сообщений о проблемах, требующих действий властей. Сейчас администрация провинции пытается подтолкнуть жителей острова к тому, чтобы они начали более активно пользоваться системой на практике.

Новости Пхукета

22 Февраля 2023, 12:00 PM
Демонстрация Traffy Fondue на рынке в Вичите. Фото: PR Phuket

Демонстрация Traffy Fondue на рынке в Вичите. Фото: PR Phuket

Демонстрация Traffy Fondue на рынке в Вичите. Фото: PR Phuket

Демонстрация Traffy Fondue на рынке в Вичите. Фото: PR Phuket

Демонстрация Traffy Fondue на рынке в Вичите. Фото: PR Phuket

Демонстрация Traffy Fondue на рынке в Вичите. Фото: PR Phuket

Демонстрация Traffy Fondue на рынке в Вичите. Фото: PR Phuket

Демонстрация Traffy Fondue на рынке в Вичите. Фото: PR Phuket

Демонстрация Traffy Fondue на рынке в Вичите. Фото: PR Phuket

Демонстрация Traffy Fondue на рынке в Вичите. Фото: PR Phuket

Демонстрация Traffy Fondue на рынке в Вичите. Фото: PR Phuket

Демонстрация Traffy Fondue на рынке в Вичите. Фото: PR Phuket

Демонстрация Traffy Fondue на рынке в Вичите. Фото: PR Phuket

Демонстрация Traffy Fondue на рынке в Вичите. Фото: PR Phuket

Демонстрация Traffy Fondue на рынке в Вичите. Фото: PR Phuket

Демонстрация Traffy Fondue на рынке в Вичите. Фото: PR Phuket

Первый раунд выездной кампании прошел 21 февраля на рынке у храма Wat Thep Nimit в Вичите. В разгар дня туда приехали на специально оборудованном пикапе представители профильных ведомств (таких как офис омбудсмена Damrongtham Center) и буквально на пальцах показали, как пользоваться Traffy Fondue или соответствующим ботом в Line. Само приложение есть далеко не у всех жителей провинции, но мессенджер Line, пожалуй, имеется у каждого.

Для подачи сообщения о проблеме, которая требует внимания властей, необходимо либо скачать приложение Traffy Fondue для Android или iOS, либо найти в Line и добавить в друзья аккаунт @Traffyfondue.

И приложения, и вариант с использованием Line позволяют отправлять геолокацию и фото. Также для облегчения взаимодействия с властями нужно выбрать тип проблемы и государственное ведомство, которое, по мнению автора обращения или жалобы, должно заняться решением вопроса.

На сайте Traffy Fondue приложение позиционируется как платформа для вовлечения граждан во взаимодействие с государственными органами и инструмент действия со стороны общества. В магазине Google Play инструмент был скачан 50 тыс. раз.

Программа обновляется, последние релизы свежей версии для Android и iOS датируются октябрем-ноябрем этого года. Также активна страница Traffy Fondue в Facebook.

«Выездная демонстрация прошла в атмосфере энтузиазма, люди были заинтересованы и с интересом смотрели и слушали демонстрацию и объяснение принципов пользования платформов. На следующем этапе администрация Пхукета подключит местные органы власти, чтобы те организовали постоянную информационную работу в сообществах или на рынках», – сообщила PR-служба провинции Пхукет.

 

 

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