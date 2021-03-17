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Попавший в ДТП владелец отеля Sri Pawna вышел из комы

Директор больницы Vachira Hospital Phuket Чалермпонг Суконтапон объявил о том, что пострадавший в аварии 40-летний Ворасит Иссара вышел из комы. До этого какая-либо информация о состоянии владельца отеля Sri Panwa отсутствовала.

Иккапоп Тхонгтуб

17 Марта 2021, 02:15 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ворасит Иссара был госпитализирован после того, как автомобиль под его управлением врезался в мачту электропередач на Sakdidet Rd. в Вичите вечером 14 марта.

Авария произошла, когда бизнесмен ехал с мыса Панва в сторону Пхукет-Тауна. Машина вылетела с проезжей части и врезалась в столб у школы Ao Nam Bor School около 19:00. Господин Иссара оказался заблокированным на водительском сидении, так что персоналу Kusoldharm Foundation пришлось применить гидравлический инструмент, чтобы извлечь его из салона. Вся процедура заняла около часа.

Как рассказал The Phuket News отставной полицейский Юттапонг Чанглек, господин Иссара попал в ДТП в повороте, известном повышенной аварийностью.

«В данном случае жертва аварии – известная личность, новость стала резонансной, что подтолкнуло официальные ведомства к тому, чтобы посмотреть на данный участок дороги и принять меры, чтобы сделать ее более безопасной. Сама дорога небезопасна при движении на высоких скоростях. Особенно в поворотах», – заявил он.

По словам господина Чанглека, меры по обеспечении безопасности следовало бы принять до того, как произошла непосредственно данная авария.

Следом похожую точку зрения озвучил шеф полиции Вичита полковник Пратынг Понмана.

«На данный момент мы полагаем, что свою роль в аварии сыграли особенности этого участка дороги, поскольку данный поворот плохо освещен. Возможно, потребуется установить защитные ограждения на краю проезжей части и обеспечить больше освещения, чтобы повысить уровень безопасности», – отметил он.

При этом ни полковник Понмана, ни доктор Суконтапон так ничего не сказали ни о результатах проверки водителя на алкоголь, ни о том, соблюдал ливодитель скоростной режим.

 

 

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