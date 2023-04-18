Carnival Magic
Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Попавший в аварию россиянин скончался в больнице

Россиянин Владислав Калаев, госпитализированный 15 апреля после мотоциклетного ДТП в Раваи, скончался в больнице. Попытки врачей спасти мотоциклиста обошлись в 276 тыс. бат – такой счет выставила государственная больница Vachira Phuket Hospital. В настоящий момент семья погибшего собирает деньги на покрытие расходов и доставку праха погибшего на родину. Помочь можно переводом на банковский счет в РФ через номер мобильного телефона – 89099361439 (Елена Калаева, Сбербанк).

Новости Пхукета

19 Апреля 2023, 09:00 AM
Kawasaki Владислава Калаева после аварии 15 апреля. Фото: Chalong Police

Kawasaki Владислава Калаева после аварии 15 апреля. Фото: Chalong Police

Публикация на странице Владислава Калаева от 18 апреля.

Публикация на странице Владислава Калаева от 18 апреля.

Фото из публикации на странице Владислава Калаева от 18 апреля.

Фото из публикации на странице Владислава Калаева от 18 апреля.

Авария, в результате которой 27-летний Калаев получил несовместимые с жизнь травмы, произошла 15 апреля на участке Wiset Rd. между светофором на повороте на Saiyuan Rd. и Rawai Boxing Stadium. Мужчина на мотоцикле Kawasaki Ninja зацепил бордюр разделительной линии и вылетел из седла на противоположную сторону дороги, где упал на капот двигавшегося во встречном направлении пикапа под управлением 51-летнего тайца Чарина Понсонгкрама.

Обоих мужчин после оказания первой помощи доставили в ближайшую больницу Chalong Hospital. В первых сообщениях об аварии говорилось только о полученных Калевым переломах, однако полученные пикапом повреждения указывали на высокую вероятность иных травм. Господин Понсонгкрам получил множественные порезы от битого стекла.

18 апреля семья Калаева сообщила в социальных сетях, что россиянин скончался, одновременно родственники попросили помочь с оплатой больничного счета на 276 тыс. бат. Мужчину пытались спасти врачи Vachira Hospital Phuket, тайской государственной больницы с самым гуманным уровнем цен, однако одно лишь переливание крови обошлось в 86 тыс., а кроме него были и другие процедуры, полный список которых тоже был опубликован.

«Его госпитализировали в местную больницу Пхукета, где пытались его спасти. Операция шла 4 часа, он потерял 2 литра крови, внутренние органы были сильно повреждены и в 9:55 по местному времени 16.04 Влад скончался. Счет, выставленный с больницы вместе с кремацией 276 129 бат ~654 120 руб. Огромная просьба помочь любой суммой, которую имеете возможность. Для переводов по номеру 89099361439 Сбербанк Елена мама Влада, по этому же номеру вы можете связаться с ней и подтвердить подлинность информации», – говорится в публикации на странице Владислава Калаева в ВК.

Семья погибшего не предоставила реквизитов для перевода средств из-за рубежа. 

 

 

Have a news tip-off? Click here

На Пхукете арестовали угонщика мотоциклов
Пхукет задним числом добавил три смерти в статистику ДТП в Сонгкран
Охранник ночного клуба оштрафован на 1000 бат за избиение посетителя
Забытую в такси сумочку вернули туристке
Десять таксистов задержаны в ходе рейда в аэропорту Пхукета
Качество воздуха на Пхукете остается нездоровым
Отчет властей Пхукета по смертям в ДТП снова разошелся с данными ThaRSC
Паром получил пробоину у пирса в Донсаке
Минприроды предупреждает о нездоровом качестве воздуха на Пхукете
Чинават лидирует в опросах за месяц до выборов
Власти Пхукета не зафиксировали смертей в пятый день недели контроля на дорогах
Россиянин и таец госпитализированы после аварии в Раваи
В Раваи установили знаки с призывами к безопасному вождению
Два человека задержаны за торговлю марихуаной без лицензии
Пхукет подтвердил вторую смерть в ДТП в праздничную неделю

 

SAii Laguna Sunday Brunch
The Pavilions Phuket
Thai Residential

 