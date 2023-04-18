Попавший в аварию россиянин скончался в больнице

Россиянин Владислав Калаев, госпитализированный 15 апреля после мотоциклетного ДТП в Раваи, скончался в больнице. Попытки врачей спасти мотоциклиста обошлись в 276 тыс. бат – такой счет выставила государственная больница Vachira Phuket Hospital. В настоящий момент семья погибшего собирает деньги на покрытие расходов и доставку праха погибшего на родину. Помочь можно переводом на банковский счет в РФ через номер мобильного телефона – 89099361439 (Елена Калаева, Сбербанк).

Новости Пхукета

Авария, в результате которой 27-летний Калаев получил несовместимые с жизнь травмы, произошла 15 апреля на участке Wiset Rd. между светофором на повороте на Saiyuan Rd. и Rawai Boxing Stadium. Мужчина на мотоцикле Kawasaki Ninja зацепил бордюр разделительной линии и вылетел из седла на противоположную сторону дороги, где упал на капот двигавшегося во встречном направлении пикапа под управлением 51-летнего тайца Чарина Понсонгкрама.

Обоих мужчин после оказания первой помощи доставили в ближайшую больницу Chalong Hospital. В первых сообщениях об аварии говорилось только о полученных Калевым переломах, однако полученные пикапом повреждения указывали на высокую вероятность иных травм. Господин Понсонгкрам получил множественные порезы от битого стекла.

18 апреля семья Калаева сообщила в социальных сетях, что россиянин скончался, одновременно родственники попросили помочь с оплатой больничного счета на 276 тыс. бат. Мужчину пытались спасти врачи Vachira Hospital Phuket, тайской государственной больницы с самым гуманным уровнем цен, однако одно лишь переливание крови обошлось в 86 тыс., а кроме него были и другие процедуры, полный список которых тоже был опубликован.

«Его госпитализировали в местную больницу Пхукета, где пытались его спасти. Операция шла 4 часа, он потерял 2 литра крови, внутренние органы были сильно повреждены и в 9:55 по местному времени 16.04 Влад скончался. Счет, выставленный с больницы вместе с кремацией 276 129 бат ~654 120 руб. Огромная просьба помочь любой суммой, которую имеете возможность. Для переводов по номеру 89099361439 Сбербанк Елена мама Влада, по этому же номеру вы можете связаться с ней и подтвердить подлинность информации», – говорится в публикации на странице Владислава Калаева в ВК.

Семья погибшего не предоставила реквизитов для перевода средств из-за рубежа.