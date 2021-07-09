Попавшие в карантин туристы просят отпустить их домой

Прибывшие на Пхукет в рамках Phuket Sandbox туристы, попавшие в карантин из-за положительного теста у одного из пассажиров их рейса, просят дать им возможность улететь домой.

Новости Пхукета

9 Июля 2021, 03:50 PM

Глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО), желание досрочно покинуть остров изъявили 12 из 13 помещенных в альтернативный карантин туристов.

Как рассказал глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) доктор Кусак Кукиаттикун, желание досрочно покинуть остров изъявили 12 из 13 помещенных в альтернативный карантин туристов. Последний – тот самый, у кого тест на коронавирус оказался положительным – находится в больнице.

Все 14 человек прибыли на остров 6 июля рейсом EK378 авиакомпании Emirates. У одного из них тест по прибытию оказался положительным, в результате чего его отправили в больницу, а остальных пассажиров поместили в альтернативный карантин. Пока что это единственный случай подобного рода с момента запуска программы Phuket Sandbox.

«Не паникуйте, потому что наш медицинский персонал уже проверил всех лиц из группы риска. Пожалуйста, верьте в наши меры эпидемиологического контроля и соблюдайте их», – заявил доктор Кукиаттикун.

Глава РРНО также добавил, что все находящиеся в альтернативном карантине лица (13 туристов, несколько сотрудников отеля и водителей такси) сдали анализы на коронавирус с отрицательным результатом. Через шесть дней после первого тестирования их ждет повторное.

Согласно последнему отчету о ходе программы Phuket Sandbox (от 8 июля), остров уже принял 2524 иностранных туриста. На период с июля по сентябрь включительно в отелях острова ими забронированы 143 тыс. номеров/ночей.

Ситуация с коронавирусом, согласно данным РРНО, остается стабильной. В четверг, 8 июля, на острове было выявлено семь новых случаев заражения, в больницах находятся 54 пациента. Всего с начала третьей волны на Пхукете выявлено 766 случае COVID-19.