Попавшие в карантин туристы просят отпустить их домой

Как рассказал глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) доктор Кусак Кукиаттикун, желание досрочно покинуть остров изъявили 12 из 13 помещенных в альтернативный карантин туристов. Последний – тот самый, у кого тест на коронавирус оказался положительным – находится в больнице.
Все 14 человек прибыли на остров 6 июля рейсом EK378 авиакомпании Emirates. У одного из них тест по прибытию оказался положительным, в результате чего его отправили в больницу, а остальных пассажиров поместили в альтернативный карантин. Пока что это единственный случай подобного рода с момента запуска программы Phuket Sandbox.
«Не паникуйте, потому что наш медицинский персонал уже проверил всех лиц из группы риска. Пожалуйста, верьте в наши меры эпидемиологического контроля и соблюдайте их», – заявил доктор Кукиаттикун.
Глава РРНО также добавил, что все находящиеся в альтернативном карантине лица (13 туристов, несколько сотрудников отеля и водителей такси) сдали анализы на коронавирус с отрицательным результатом. Через шесть дней после первого тестирования их ждет повторное.
Согласно последнему отчету о ходе программы Phuket Sandbox (от 8 июля), остров уже принял 2524 иностранных туриста. На период с июля по сентябрь включительно в отелях острова ими забронированы 143 тыс. номеров/ночей.
Ситуация с коронавирусом, согласно данным РРНО, остается стабильной. В четверг, 8 июля, на острове было выявлено семь новых случаев заражения, в больницах находятся 54 пациента. Всего с начала третьей волны на Пхукете выявлено 766 случае COVID-19.