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Попавшая в аварию бетономешалка перекрыла движение по тоннелю у Central Festival

Полиция предъявила обвинения водителю бетономешалки, который не справился с управлением и протаранил бетонное ограждение, разделяющее полосы для движения транспорта в тоннеле у Central Festival.

Новости Пхукета

2 Июля 2018 17:16:34

Авария в тоннеле у Central Festival произошла во второй половине дня 2 июля. Сперва сообщение о ДТП появилось в социальных сетях, а затем информацию подтвердила полиция Вичита.

В беседе с «Новостями Пхукета» подполковник Наронг Муангдынг заявил, что сообщение поступило в участок в 13:40. По его словам, врезавшаяся в бетонное ограждение бетономешалка затем зацепила два автомобиля.

«В результате аварии один человек получил легкие травмы», – заявил подполковник Муангдынг.

«Водителю грузовика были предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой причинение ущерба государственной собственности», – добавил офицер.

Водитель бетономешалки объяснил произошедшее тем, что асфальт был мокрым и скользким после дождя.

 

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