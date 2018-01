Попавшая под гребной винт лодки туристка скончалась в больнице Полиция возбудила уголовное дело по факту гибели 37-летней гражданки Японии Йошиды Саори у острова Тачай. Новости Пхукета 9 Января 2018 10:44:26 Фото: Туристическая полиция Пхукета Как подтвердил «Новостям Пхукета» капитан Эккачай Сири из местного подразделения туристической полиции, гражданка Японии получила летальные травмы в результате несчастного случая у острова Тачай в четверг, 4 января Женщина отправилась к острову Тачай в рамках дайв-трипа компании South Siam Divers Co Ltd и попала под гребной винт лодки, получив множественные глубокие порезы в области бедра. Туристку доставили в больницу Takuapa Hospital, но спасти ее жизнь врачам не удалось. По словам капитана Сири, женщина погружалась впервые в жизни. В воде она находилась с инструктором и еще тремя дайверами-новичками, но в какой-то момент отбилась от группы. В это время капитан дайверского судна включил двигатель, чтобы скорректировать положение лодки, которую сносило с места волнами, и отбившаяся от других дайверов японка попала под гребной винт. По факту гибели иностранки капитану, дайв-инструктору и сопровождавшему туристов гиду были предъявлены обвинения. «Всем тром – капитану судна, инструктору по дайвингу и гиду – предъявили обвинения в халатности, повлекшей за собой тяжелые травмы и гибель человека», – заявил капитан Сири. К компании South Siam Divers Co Ltd у полиции претензий нет, «поскольку компания не имеет прямой причастности к инциденту». Страховая компания-партнер South Siam Divers Co Ltd, по его словам, «уже выплатила» компенсацию за гибель туристки в размере 1 млн бат.