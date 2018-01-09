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Попавшая под гребной винт лодки туристка скончалась в больнице

Полиция возбудила уголовное дело по факту гибели 37-летней гражданки Японии Йошиды Саори у острова Тачай.

Новости Пхукета

9 Января 2018 10:44:26

Фото: Туристическая полиция Пхукета
Фото: Туристическая полиция Пхукета

Как подтвердил «Новостям Пхукета» капитан Эккачай Сири из местного подразделения туристической полиции, гражданка Японии получила летальные травмы в результате несчастного случая у острова Тачай в четверг, 4 января

Женщина отправилась к острову Тачай в рамках дайв-трипа компании South Siam Divers Co Ltd и попала под гребной винт лодки, получив множественные глубокие порезы в области бедра. Туристку доставили в больницу Takuapa Hospital, но спасти ее жизнь врачам не удалось.

По словам капитана Сири, женщина погружалась впервые в жизни. В воде она находилась с инструктором и еще тремя дайверами-новичками, но в какой-то момент отбилась от группы. В это время капитан дайверского судна включил двигатель, чтобы скорректировать положение лодки, которую сносило с места волнами, и отбившаяся от других дайверов японка попала под гребной винт.

По факту гибели иностранки капитану, дайв-инструктору и сопровождавшему туристов гиду были предъявлены обвинения.

«Всем тром – капитану судна, инструктору по дайвингу и гиду – предъявили обвинения в халатности, повлекшей за собой тяжелые травмы и гибель человека», – заявил капитан Сири.

К компании South Siam Divers Co Ltd у полиции претензий нет, «поскольку компания не имеет прямой причастности к инциденту». Страховая компания-партнер South Siam Divers Co Ltd, по его словам, «уже выплатила» компенсацию за гибель туристки в размере 1 млн бат.

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