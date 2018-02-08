The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Афиша
NOVOSTIPHUKETA.COM XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Pop Up 4 в The White House в Boat Lagoon

Дата/Время начала: 17 Марта 2018 11:00:00 - 17 Марта 2018 20:00:00

Только в течение одного субботнего вечера, 17 марта 2018 года, вы можете попробовать блюда сразу 15 лучших ресторанов Пхукета в одном месте. Ждем вас на Phuket Popping Up в White House в гавани Boat Lagoon. Мероприятие проводится в поддержку фонда  Phuket Has Been Good To Us! Взнос за участие –2500 бат. Вас ждет возможность продегустировать блюда удивительных шеф-поваров и напитки без ограничений от шести профильных спонсоров. Программа вечера также включает безмолвный аукион с фантастическими призами, отличную музыку, танцы и многое другое. Не пропустите главное гастрономическое событие года. Зказывайте билеты прямо сейчас по электронной почте info@phukethasbeengoodtous.org и телефону 076-278-146.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Отдел бронирования
Адрес : Boat Lagoon
телефон : 076-278-146
NOVOSTIPHUKETA.COM
Расположение

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

 NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Email advertiser
(В настоящее время нет Hotmail, Live, MSN и Outlook)

Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как узнать, какой отель легален?

Как узнать, какой отель легален?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.