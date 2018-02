Pop Up 4 в The White House в Boat Lagoon Дата/Время начала: 17 Марта 2018 11:00:00 - 17 Марта 2018 20:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Только в течение одного субботнего вечера, 17 марта 2018 года, вы можете попробовать блюда сразу 15 лучших ресторанов Пхукета в одном месте. Ждем вас на Phuket Popping Up в White House в гавани Boat Lagoon. Мероприятие проводится в поддержку фонда Phuket Has Been Good To Us! Взнос за участие –2500 бат. Вас ждет возможность продегустировать блюда удивительных шеф-поваров и напитки без ограничений от шести профильных спонсоров. Программа вечера также включает безмолвный аукион с фантастическими призами, отличную музыку, танцы и многое другое. Не пропустите главное гастрономическое событие года. Зказывайте билеты прямо сейчас по электронной почте info@phukethasbeengoodtous.org и телефону 076-278-146. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Отдел бронирования Адрес : Boat Lagoon телефон : 076-278-146 Расположение Добавьте новостную ленту на свой сайт