The Phuket News
EPL Prediction Competition 2018-2019
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Жизнь на Пхукете
NOVOSTIPHUKETA.COM Авто и Мото | Здоровье | Культура | Люди | Образование | Общество | Окружающая среда | Путешествия | Развлечения | Рестораны XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Поп-сюрреализм на художественной сцене Пхукета

Добро пожаловать в арт-студию Gantu Studio 88, где художница Ган создает свои полотна в стиле поп-сюрреализма.

Дэвид Джеклин

13 Октября 2018 12:00:00

Наша жизнь – штука сюрреалистическая. Эта мысль пришла мне в голову во время недавней прогулки по Phang Nga Rd. в Пхукет-Тауне. Помнится, еще несколько месяцев назад в это же время дня я под проливным дождем несся по Oxford Street в Лондоне, пытаясь успеть на очередной ланч для прессы, а затем, буквально в мгновение ока, оказался в Юго-Восточной Азии, причем не в роли туриста, а в качестве редактора местной газеты. Странно, неправда ли? Впрочем, в тот момент я не догадывался, что буквально в двух шагах, меня ждет нечто еще более странное.

Это были огромные глаза. Множество бездонных глаз, смотревших на меня из водоворота буйных красок, словно я попал в секретную обитель тайного женского ордена, где десятки девушек вместе живут и вместе хранят свои секреты. Окружающая реальность внезапно превратилась в психоделический сон.

Итак, добро пожаловать в арт-студию Gantu Studio 88, которую делят местные художники Канджана Кхумкрут (Ган), Риттипонг Нупан и Сомкиат Кэуноу. Погрузившие меня в психоделический сон глаза принадлежат персонажам Ган, а студия на Phang Nga Rd. – их дом.

Ган работает в стиле поп-сюрреализма. Это арт-направление зародилось в 1970-х на западном побережье США, в частности, в Лос-Анджелесе. В основе направления лежали современные на тот момент тенденции в комиксах, татуировках, экспериментальной иллюстрации, панк-роке и стрит-арте. А если искать более глубокие корни, то неизбежно обнаружится связь с дадаизмом, сюрреализмом и фовизмом. Альтернативное название поп-сюрреализма – лоуброу, что означает «примитивный» или «бульварный».

Один из отцов поп-сюрреализма считается Кенни Шарф, который описывал это направление так: «В основе сюрреализма лежит бессознательное, и я полагаю, что мои работы – о бессознательном. Все образы рождаются в сфере бессознательного, но мое бессознательное наполнено поп-изображениями. Мое бессознательное – это поп-культура, так что мое искусство – поп-сюрреализм».

Сама Ган – уроженка небольшого городка в провинции Ратчабари – к поп-сюрреализму пришла не сразу. После окончания учебы в столичном университете Suan Sunandha Rajabhat University она зарабатывала на жизнь репродукциями известных картин, и лишь затем решила заняться творчеством в собственном стиле.

Ган признается, что поп-арт и современное искусство – личная вещь для нее, непосредственно связанная с детством, мультфильмами, фэнтази, ретро-журналами из 1960-х и 1970-х. Отсюда, наверное, и главная героиня большинства работ – одинокая девочка, лицо которой немного меняется от картины к картине, но все равно сохраняет узнаваемые черты. Прежде всего, конечно, речь идет о глазах, неизменно оказывающихся центральным элементом композиции.

«Она – девочка из моего сердца. У нее большие глаза, и в них таится правда, все реально. Мой персонаж – это микроскоп. Невозможно спрятаться от правды в ее глазах», – говорит Ган.

Главная героиня работ Ган – это юное альтер-эго самой художницы, олицетворяющее ее мечты, страхи и желания. И надо отметить, что если заглянуть в глаза той или иной девочки на холсте, то можно почувствовать в ее взгляде некое противоречие. Он сочетает одновременно и невинность и некий большой секрет. Этот взгляд приковывает к себе, заставляя пытаться понять каждую из героинь.

Каждая из девочек Ган – суперзвезда в своем собственном мире. Но возможно, сама Ган уже тоже звезда, хотя просто об этом не знает.

Познакомиться с другими работами Ган можно на сайте www.gantustudio88.com или в ее студии в Пхукет-Тауне.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Участник резонансной перестрелки в Бангкоке сдался в руки полиции
Участник резонансной перестрелки в Бангкоке сдался в руки полиции
Вечная память и вечная слава великому Королю
Вечная память и вечная слава великому Королю
Маркес выиграл первый в истории Гран-При Таиланда
Маркес выиграл первый в истории Гран-При Таиланда
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходят ли минивэны из Пхукет-Тауна в Патонг?

Ходят ли минивэны из Пхукет-Тауна в Патонг?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.