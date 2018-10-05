Поп-сюрреализм на художественной сцене Пхукета

Добро пожаловать в арт-студию Gantu Studio 88, где художница Ган создает свои полотна в стиле поп-сюрреализма.

13 Октября 2018 12:00:00

Наша жизнь – штука сюрреалистическая. Эта мысль пришла мне в голову во время недавней прогулки по Phang Nga Rd. в Пхукет-Тауне. Помнится, еще несколько месяцев назад в это же время дня я под проливным дождем несся по Oxford Street в Лондоне, пытаясь успеть на очередной ланч для прессы, а затем, буквально в мгновение ока, оказался в Юго-Восточной Азии, причем не в роли туриста, а в качестве редактора местной газеты. Странно, неправда ли? Впрочем, в тот момент я не догадывался, что буквально в двух шагах, меня ждет нечто еще более странное.

Это были огромные глаза. Множество бездонных глаз, смотревших на меня из водоворота буйных красок, словно я попал в секретную обитель тайного женского ордена, где десятки девушек вместе живут и вместе хранят свои секреты. Окружающая реальность внезапно превратилась в психоделический сон.

Итак, добро пожаловать в арт-студию Gantu Studio 88, которую делят местные художники Канджана Кхумкрут (Ган), Риттипонг Нупан и Сомкиат Кэуноу. Погрузившие меня в психоделический сон глаза принадлежат персонажам Ган, а студия на Phang Nga Rd. – их дом.

Ган работает в стиле поп-сюрреализма. Это арт-направление зародилось в 1970-х на западном побережье США, в частности, в Лос-Анджелесе. В основе направления лежали современные на тот момент тенденции в комиксах, татуировках, экспериментальной иллюстрации, панк-роке и стрит-арте. А если искать более глубокие корни, то неизбежно обнаружится связь с дадаизмом, сюрреализмом и фовизмом. Альтернативное название поп-сюрреализма – лоуброу, что означает «примитивный» или «бульварный».

Один из отцов поп-сюрреализма считается Кенни Шарф, который описывал это направление так: «В основе сюрреализма лежит бессознательное, и я полагаю, что мои работы – о бессознательном. Все образы рождаются в сфере бессознательного, но мое бессознательное наполнено поп-изображениями. Мое бессознательное – это поп-культура, так что мое искусство – поп-сюрреализм».

Сама Ган – уроженка небольшого городка в провинции Ратчабари – к поп-сюрреализму пришла не сразу. После окончания учебы в столичном университете Suan Sunandha Rajabhat University она зарабатывала на жизнь репродукциями известных картин, и лишь затем решила заняться творчеством в собственном стиле.

Ган признается, что поп-арт и современное искусство – личная вещь для нее, непосредственно связанная с детством, мультфильмами, фэнтази, ретро-журналами из 1960-х и 1970-х. Отсюда, наверное, и главная героиня большинства работ – одинокая девочка, лицо которой немного меняется от картины к картине, но все равно сохраняет узнаваемые черты. Прежде всего, конечно, речь идет о глазах, неизменно оказывающихся центральным элементом композиции.

«Она – девочка из моего сердца. У нее большие глаза, и в них таится правда, все реально. Мой персонаж – это микроскоп. Невозможно спрятаться от правды в ее глазах», – говорит Ган.

Главная героиня работ Ган – это юное альтер-эго самой художницы, олицетворяющее ее мечты, страхи и желания. И надо отметить, что если заглянуть в глаза той или иной девочки на холсте, то можно почувствовать в ее взгляде некое противоречие. Он сочетает одновременно и невинность и некий большой секрет. Этот взгляд приковывает к себе, заставляя пытаться понять каждую из героинь.

Каждая из девочек Ган – суперзвезда в своем собственном мире. Но возможно, сама Ган уже тоже звезда, хотя просто об этом не знает.

Познакомиться с другими работами Ган можно на сайте www.gantustudio88.com или в ее студии в Пхукет-Тауне.