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Понедельник, 13 августа, будет нерабочим днем в Таиланде

Жителей Таиланда ждут трехдневные выходные в честь дня рождения Королевы Сирикит, матери Его Величества Короля Рамы Х.

7 Августа 2018 14:43:02

Понедельник, 13 августа, будет нерабочим днем в Таиланде

Поскольку день рождения Королевы Сирикит (также являющийся национальным Днем матери) выпал в этом году на воскресенье, следующий понедельник будет нерабочим днем.

В частности, 13 августа будут закрыты офисы Департамента наземного транспорта, Иммиграционного бюро, Департамента трудоустройства и других государственных учреждений.

Банки и почтовые отделения в понедельник также будут закрыты (кроме отделений банков в торговых центрах).

Официальный запрет на продажу алкоголя в день рождения Королевы Сирикит вводиться не будет, однако полиция традиционного призывает граждан в этот день воздержаться от распития спиртного.

 

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