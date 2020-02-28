Пользователю Facebook грозит тюрьма за отредактированную фотографию Героинь

Глава округа Таланг подал заявление в полицию по факту публикации в Facebook отредактированной фотографии памятника Героиням, на которой лица Тхао Тхепкрасаттри и Тхао Срисунтхорн были заменены лицами других женщин. В заявлении указывается, что в публикации имеются признаки нарушения двух статей Закона о компьютерных преступлениях, предполагающих до трех и пяти лет тюрьмы соответственно.

Иккапоп Тхонгтуб

28 Февраля 2020, 10:38 AM

Согласно заявлению, поданному в полицию главой Таланга, отредактированный снимок «может нанести ущерб образу широко почитаемых на Пхукете Героинь». Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Глава администрации Таланга Адун Чутхонг подал заявление с просьбой провести проверку в отношении автора публикации в четверг, 27 февраля. Вместе с ним в полицейский участок Таланга пришли члены Ассоциации потомков Героинь Таланга и Ассоциации Героинь. Как заявил прессе господин Чутхонг, распоряжение обратиться в полицию он получил от губернатора провинции Пхакапхонга Тавипатаны.

Отредактированное фото пямятника Героиням было размещено в Facebook на странице пользователя «Нонг Пхинг Пхракакхон» в 00:17 понедельника, 24 февраля. На снимке лица Героинь были заменены лицами двух других женщин с подписью на тайском языке: «Белла и Пхинг-Пхинг, Героини Пхукета». В публикации также были отмечены еще два пользователя – «Уттама Тхевакхарухаборди» и «Джэ Ла Ритерн».

Согласно поданному в полицию заявлению, отредактированный снимок «может нанести ущерб образу широко почитаемых на Пхукете Героинь». Также в тексте указывается на возможное нарушение статей 14 (2) и 16 Закона о компьютерных преступлениях от 2007 года.

Статья 14 (2) касается размещения в компьютерных системах недостоверной информации, могущей создать угрозу национальной безопасности или вызвать панику в обществе. Наказание по данной статье – до пяти лет тюрьмы и/или до 100 тыс. бат штрафа.

Статья 16 касается размещения в компьютерных системах отредактированных изображений третих лиц, способных нанести вред репутации изображенного или разжечь ненависть либо вражду. Наказание по этой статье – до трех лет тюрьмы и/или до 16 бат штрафа. При этов в статье 16 оговаривается, что она не распространяется на те случаи, когда автор публикации руководствовался благими намерениями. Также статья относится к числу тех, производство по которым прекращается при отказе автора заявления от претензий. Одновременно в ней указывается, что заявителем может быть не только сам человек, чье изображение было размещено в сети, но и его «родители, супруг или дети».

Заявление по факту публикации отредактированной фотографии памятника Героиням принял лично заместитель начальника полиции Таланга подполковник Анукун Нукет. От каких либо комментариев он воздержался.





