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Поляк арестован по обвинению в убийстве модели из Украины в Таиланде

Полиция Таиланда арестовала гражданина Польши по имени, объявленного в розыск по обвинению в убийстве и попытке расчленить тело своей подруги из Украины. Труп украинской модели Алены Савченко обнаружили 15 мая в бангкокской квартире, которую она снимала с поляком Яном Ежи Лагодой-Филипповым, с которым имела деловые и личные отношения. Позже в тот же день мужчину арестовали у границы с Камбоджей, а 17 мая состоялся суд по мере пресечения. Под залог подозреваемого не выпустили.

Новости Пхукета

18 Мая 2023, 11:24 AM
Ян Ежи Лагода-Филиппов после ареста. Фото: Bangkok Post

Ян Ежи Лагода-Филиппов после ареста. Фото: Bangkok Post

Ян Ежи Лагода-Филиппов был арестован 15 мая в провинции Са-Кэу, когда пытался выехать из Таиланда в Камбоджу через наземный пограничный переход. Поляка арестовали в местном отделении Иммиграционного бюро, после чего под конвоем доставили в Бангкок, где против него уже было возбуждено дело об убийстве, которое он, как предполагается, совершил «после прибытия в страну в качестве туриста 29 апреля», пишет Bangkok Post.

В среду, 17 мая, состоялись судебные слушания о залоге, суд решил, что 25-летний Лагода-Филиппов будет дожидаться приговора за решеткой. Из текста Bangkok Post невозможно понять, когда именно на отрезке между 29 апреля и 15 мая было совершено убийство.

Впрочем, другие издания, включая тайскую The Nation и американскую New York Post четко указывают, что полицейские нашли труп 15 числа, а уже через несколько часов арестовали поляка, с которым жила и сотрудничала украинская модель.

Согласно публикациям в Таиланде и США, тело Савченко обнаружили в квартире на 32-м этаже кондоминиума Key Sathon-Charoenraj в столичном округе Банг-Кхолэм. На накрытом одеялом трупе были видны следы попыток расчленить его, рядом лежала ручная пила. Убитой женщины было 24 или 25 лет, данные разнятся.

В публикациях об убийстве модели есть также пересказ показаний некого таксиста, который подвозил Лагоду-Филиппова в день обнаружения тела и ареста поляка. Пассажир просил довезти его именно до того кондоминиума, где был затем обнаружен труп украинки, а по пути говорил о том, что совершил убийство и спрашивал водителя, не знает ли он кого-нибудь способного помочь с расчленением трупа.

«Водитель также почувствовал сильный запах крови, исходивший от подозреваемого, пока он был внутри такси. Он заявил, что пересказал персоналу кондо слова пассажира. Затем они обнаружили тело», – пишет Bangkok Post.

 

 

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