Полуголый таец с тесаком задержан в буддистском храме в Патонге

Неназванный мужчина был задержан утром 17 мая в буддистском храме Wat Suwan Khiri Wong, находящемся на въезде в Патонг. Таец ходил по территории в одних шортах и шлепанцах, а в руках держал тесак «и-то», используемый фермерами для хозяйственных нужд.

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Информация о странном мужчине в храме поступила в полицейский участок Патонга примерно в 10:10 утра среды, 17 мая. Сотрудников правоохранительных органов попросили приехать и принять меры, поскольку мужчина выглядел пребывающим не в себе и способным представлять опасность для окружающих, сообщила страница Phuket Info Center во второй половине дня, подтвердив ранние публикации в соцсетях.

Приехавшие по вызову полицейские задержали мужчину с тесаком и отвезли в участок, однако какая-либо информация о его дальнейшей судьбе отсутствует. Ни полиция Патонга, ни центральный отдел правоохранительных органов Пхукета пока ничего не сообщили ни о личности задержанного, ни о том, что он делал утром в храме с тесаком.