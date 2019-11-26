Получившее пробоину у Пхи-Пхи круизное судно встало на ремонт на Пхукете

Моряки ВМФ Таиланда сопроводили на Пхукет круизное судно La Belle des Océans, налетевшее на подводные скалы у островов Пхи-Пхи ночью 25 ноября. Судно без происшествий прибыло в глубоководный порт Пхукета (Phuket Deep Sea Port) и встало на ремонт..

Таньялак Сакут

Как рассказал директор пхукетского офиса Морского департамента Виват Читчертвонг, получившее пробоину у Пхи-Пхи бельгийское круизное судно прибыло в глубоководный порт на мысе Панва около 10 утра 25 ноября. Судно снял с подводных скал корабль ВМФ Таиланда HTMS Sriracha, пассажиры La Belle des Océans до прибытия в порт оставались на борту.

Оперативный ремонт La Belle des Océans будет осуществлять пхукетская компания Phuket Shipping Co Ltd. Когда специалисты закончат необходимые работы (это должно занять около недели), судно отправится на полноценный ремонт в Сингапур, где обычно базируется.

Туда же самолетом доставят и 79 пассажиров La Belle des Océans (78 граждан Франции и одного гражданина Германии). Пока что они размещены в отеле Novotel Phuket Phokeethra в Пхукет-Тауне, пояснил господин Прамок Ураван из Phuket Shipping Co Ltd.

Говоря об инциденте у Пхи-Пхи, господин Ураван указал, что подводные скалы, на которые налетела La Belle des Océans, не отмечены на навигационных картах.

«Местные моряки о них знают, но иностранцы нет. Поэтому этот случай и произошел», – заявил господин Ураван.