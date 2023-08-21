Полтора десятка студентов провели больше часа в застрявшем лифте

Группа из 16 студентов Phuket Rajabhat University больше часа провела в университетском лифте после того, как кабина застряла из-за сбоя в энергоснабжении. Двух учащихся после инцидента доставили в больницу, хотя официальные лица не уточнили, с чем конкретно это было связано. Ни университет, ни официальные лица провинции пока ничего не сказали о том, почему вызволение тинейджеров из лифта заняло так много времени, а дверь потребовалось выламывать силами спасателей Kusoldharm Foundation.

Новости Пхукета

На Пхукете полтора часа спасали студентов, застрявших в лифте. На место событий выехал губернатор. Фото: Radio Thailand Phuket На Пхукете полтора часа спасали студентов, застрявших в лифте. На место событий выехал губернатор. Фото: Radio Thailand Phuket На Пхукете полтора часа спасали студентов, застрявших в лифте. На место событий выехал губернатор. Фото: Radio Thailand Phuket На Пхукете полтора часа спасали студентов, застрявших в лифте. На место событий выехал губернатор. Фото: Radio Thailand Phuket На Пхукете полтора часа спасали студентов, застрявших в лифте. На место событий выехал губернатор. Фото: Radio Thailand Phuket На Пхукете полтора часа спасали студентов, застрявших в лифте. На место событий выехал губернатор. Фото: Radio Thailand Phuket На Пхукете полтора часа спасали студентов, застрявших в лифте. На место событий выехал губернатор. Фото: Radio Thailand Phuket На Пхукете полтора часа спасали студентов, застрявших в лифте. На место событий выехал губернатор. Фото: Radio Thailand Phuket На Пхукете полтора часа спасали студентов, застрявших в лифте. На место событий выехал губернатор. Фото: Radio Thailand Phuket На Пхукете полтора часа спасали студентов, застрявших в лифте. На место событий выехал губернатор. Фото: Radio Thailand Phuket На Пхукете полтора часа спасали студентов, застрявших в лифте. На место событий выехал губернатор. Фото: Radio Thailand Phuket На Пхукете полтора часа спасали студентов, застрявших в лифте. На место событий выехал губернатор. Фото: Radio Thailand Phuket На Пхукете полтора часа спасали студентов, застрявших в лифте. На место событий выехал губернатор. Фото: Radio Thailand Phuket На Пхукете полтора часа спасали студентов, застрявших в лифте. На место событий выехал губернатор. Фото: Radio Thailand Phuket На Пхукете полтора часа спасали студентов, застрявших в лифте. На место событий выехал губернатор. Фото: Radio Thailand Phuket

Экстренные службы Пхукета получили сообщение о вышедшем из строя лифте в районе 13:30 дня 21 августа. Инцидент произошел в здании факультета менеджмента, кабина застряла между четвертым и пятым этажами. Спасать подростков отправились специалисты Kusoldharm Foundation, также на место событий выехали медики Vachira Phuket Hospital. На то, чтобы вызволить студентов из лифта ушло больше часа. На время работ у дверей лифта установили бытовые вентиляторы в надежде, что это обеспечит вентиляцию в кабине. Пхукетская редакция Radio Thailand указала, что 10 студентов и шесть студенток, сидели взаперти с 13:20 до 14:40. Ни руководство университета, ни официальные лица ничего не сказали о том, почему задача по открытию дверей лифта заняла столько времени и потребовала целой спасательной операции. Говоря о причинах инцидента, Radio Thailand Phuket упоминает отключение электричества, но не приводит никаких других деталей. На место событий приезжал губернатор провинции Наронг Вунсиеу, но его комментария в материале Radio Thailand не приводится. На странице Phuket Rajabhat University инцидент не упоминается в принципе.

21 Августа 2023, 08:37 PM