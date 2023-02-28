Полтонны контрабандной марихуаны изъяли на Меконге

Военнослужащие речного патруля на Меконге перехватили 580 кг каннабиса, предположительно, переправленного в Таиланд из Лаоса. Наркотики были обнаружены в пикапе, который водитель бросил в районе разделяющей две страны реки. Сам подозреваемый сбежал.

Новости Пхукета

28 Февраля 2023, 03:09 PM

У границы с Лаосом перехватили 580 кг марихуаны. Фото: Pattanapong Sripiachai / Bangkok Post

Об изъятии очередной партии наркотиков на берегу Меконга сообщил командир речного патруля (MRU) в Накхон-Пханоме капитан Касиди Клингсисук, пишет Bangkok Post (о предыдущем случае читайте здесь).

По его словам, военнослужащие из MRU пытались преследовать черный Chevrolet с наркотиками, но водитель оторвался, потом покинул машину и скрылся пешком.

В автомобиле были обнаружены 400 брикетов с прессованной сушеной марихуаной и отдельный пакет, в котором было еще 180 кг ганджи. Капитан Клингсисук предположил, что наркотики предназначались для переправки в третью страну. Офицер не сказал этого, но единственным логичным вариантом в таком случае может являться Малайзии.

Марихуана легальна в Таиланде с 2022 года, но это относится к местному каннабису или к ввезенному на основании выданного властями разрешения и с соблюдением таможенных формальностей.

Впрочем, Минздрав в своей брошюре о марихуане для туристов просто говорит, что ввоз растения для личного пользования не допускается. Ознакомиться с остальными правилами оборота каннабиса в Таиланде после 2022 года можно здесь.





