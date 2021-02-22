Половина жителей Пхукета не планируют прививаться от COVID-19

Редакция газеты The Phuket News подвела итоги онлайн-опроса, в рамках которого попыталась выяснить, будут ли резиденты острова прививаться от коронавируса, когда станет доступна вакцина. Почти каждый второй респондент ответил однозначным «нет».

Новости Пхукета

22 Февраля 2021, 10:40 AM

Изображение: The Phuket News

Опрос на сайте The Phuket News проходил с 10 по 19 февраля, при этом заданный респондентам вопрос был предельно лаконичен: «Будете ли вы делать прививку от COVID?»

28% участников опроса ответили однозначным «да»; еще 28% сказали, что «все зависит от вакцины»; оставшиеся 43% ответили, что прививаться не планируют.

Также, как обычно, респондентам было предложено указать свой статус: тайский гражданин, экспат или гость Пхукета из-за рубежа. Из 28,47%, сказавших прививке «да» большинство оказались экспатами (67,36%), тайских граждан было лишь 10,88%. Остальные охарактеризовали себя как зарубежных гостей острова.

Среди тех 43,36%, кто однозначно ответил «нет», на долю тайцев пришлось 49,23%, на долю экспатов – 39,46%, на долю зарубежных гостей – 11,22%.

Среди не определившихся 28,17% респондентов на долю тайцев пришлось 15,18%, экспатов – 74,87%, зарубежных гостей – 9,95%.

Раскладка по демографическим группам также дала показательные результаты. Среди тайцев «нет» сказали 74,36%, «да» – 10,77%, обещали подумать – 14,87%.

Среди экспатов «нет» сказали 29,82%, «да» – 33,42%, обещали подумать – 36,76%.

Среди гостей острова «нет» ответили 35,11%, «да» – 44,68%, обещали подумать – 36,76%.