Половина тайского списка Forbes понесла убытки за последний год

Журнал Forbes Thailand опубликовал обновленный список 50 богатейших людей страны. Состав первой тройки не изменился, но все лидеры понесли финансовые потери (впрочем, как и половина других участников списка).

Новости Пхукета

18 Мая 2019, 09:00 AM

Семья Чераванонт многие годы возглавляет тайский список Forbes. На снимке – Дханин Чераванонт. Фото: CP Group

Первое место в тайском списке Forbes по-прежнему занимает братья Чераванонты, возглавляющие группу Charoen Pokphand (СP). Их состояние на май 2019 года журнал оценил в 938,6 млрд бат, что несколько ниже прошлогоднего показателя. Тогда Forbes оценивал богатство Чераванонтов в 954,5 млрд.

На второй строчке расположилась семья Чиратхиват (Central Group), состояние которой оценивается в 668,2 млрд бат. Годом ранее оно составляло 674,5 млрд.

Третью позицию по-прежнему занимает владелец Red Bull Чалерм Йювидья с состоянием в 633,2 млрд бат. Как и двое других членов первой тройки, за прошедший год он понес финансовые потери. В прошлом рейтинге Forbes оценивал его богатство в 668,2 млрд бат.

На четвертом месте находится Чарон Сиривадханабахкди из Thai Beveragе. Его состояние составляет сейчас 515,5 млрд бат (против 553,6 млрд бат).

Замыкает первую пятерку энергетический магнат и глава Gulf Energy Development Сарат Ратанавади. Он оказался единственным из топа списка, кому удалось увеличить свое состояние. Если годом ранее оно оценивалось в 57,3 млрд бат, то сейчас – в 165,4 млрд.

«Неопределенность перед мартовскими выборами и замедление экономики привели к спаду экономических ожиданий, подорвали курс тайского бата и привели к снижению основного индекса фондовой биржи Таиланда на 7% с момента предыдущей оценки состояний. Суммарное богатство 50 участников списка в итоге показало за год небольшое снижение – с 162,5 млрд долл. до 160,5 млрд долл.», – пишет Forbes.

По оценкам издания, потери понесли 50% участников списка 50 богатейших людей страны, выросли состояния у 30%, у оставшихся 20% значимых изменений не произошло. Cамым молодым членом списка Forbes в Таиланде по состоянию на май 2019 года является 33-летний Аяваттт Шривадданапрабха, сын погибшего в прошлом году владельца King Power и футбольного клуба Leicester City Вишая Шривадданапрабхи (149,5 млрд бат). Самая богатая женщина – председатель The Mall Group Супалак Умпут (66,8 млрд бат).