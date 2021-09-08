Половина отелей Таиланда на грани закрытия

Свыше половины операторов тайских отелей (52%) рассматривают возможность временного закрытия на фоне низкого спроса со стороны потенциальных постояльцев, тогда как 6% рассматривают возможность окончательного превращения работы, если пандемия коронавируса затянется на более долгий срок, нежели ожидалось. Соответствующие данные содержатся в совместном исследовании Банка Таиланда и Ассоциации отелей Таиланда (ТНА), пишет Bangkok Post.

Новости Пхукета

8 Сентября 2021, 04:58 PM

Фото: Bangkok Post

Согласно данным исследования, 62% операторов отелей планируют принять меры по сокращению расходов на фонд оплаты труда, тогда как 61% готовы сокращать и другие издержки.

Исследование Центробанка и ТНА проводилось с 13 по 28 августа. В общей сложности были опрошены 234 респондента, включая представителей 14 отелей со статусом центров альтернативного карантина и пяти «хоспителей».

Как пишет Bangkok Post, 38% участников программы Phuket Sandbox заявили о том, что число зарубежных туристов оказалось ниже их ожиданий, тогда как 35% отметили, что турпоток именно такой, на какой они рассчитывали. Средняя заполняемость номерного фонда удерживается на уровне 15%.

При этом в Сураттхани, где реализуется программа Samui Plus, настроения более пессимистичные. 52% респондентов заявили, что туристов меньше, чем они ожидали, а средняя заполняемость номерного фонда составляет всего 4%.

Большинство операторов отелей по-прежнему страдают от огромного падения доходов. 58% респондентов заявили, что их бизнес зарабатывает менее 10% от того, что было до пандемии. На уровне 10-30% от прежних показателей зарабатывают 17% отелей.

Как отмечает президент ТНА Мариса Сукосон Нунбхакди, средняя заполняемость отелей по всей стране в августе составляла 10,6%, что на один процентный пункт выше июльского показателя, зафиксированного на отметке 9,6%.

В общей сложности 65% опрошенных операторов заявили, что имеющейся у них ликвидности хватит менее, чем на три месяца. По словам госпожи Сукосон Нунбхакди, 17% отелей остаются закрытыми, при этом количество активных гостиниц выросло с 40,1% в июле до 48,4% в августе. Основными драйверами рынка являются Бангкок (за счет долгосрочного рынка) и Пхукет (благодаря программе Phuket Sandbox по приему вакцинированных туристов без карантина).

При этом операторы туристического бизнеса на Самуи уже обратились к властям смягчить параметры программы Samui Plus, которая, в отличие от Пхукета, предполагает трехдневный карантин для прибывающих туристов.

Госпожа Сукосон Нунбхакди отметила, что бескарантинный подход должен распространяться и на другие направления для стимулирования спроса. Это может помочь отелям пережить финансовый кризис.

По состоянию на 6 сентября остров Самуи в рамках своей пилотной программы принял всего 621 туриста. При этом число отдыхающих, которые посетили Самуи после обязательного срока на Пхукете, превысило 400 человек.

С момента старта программы 15 июля загрузка отелей по программе Samui Plus составила 7,1 тыс. ночей/номеров, а еще 8,3 тыс. были предварительно забронированы. Для сравнения, на Пхукете показатель за июль составил 176,1 тыс. ночей/номеров, а за август – 125,4 тыс.