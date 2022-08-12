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Полмиллиона мальков креветок выпущены в море в честь дня рождения Королевы Сирикит

Пхукетский офис Департамента рыболовства совместно с муниципалитетом Вичита выпустил в море 500 тыс. мальков креветок. Акция прошла 11 августа и была приурочена к 90-летию Королевы-Матери Сирикит 12 августа.

Новости Пхукета

12 Августа 2022, 11:31 AM
В Вичите выпустили в море полмиллиона креветок. Фото: Муниципалитет Вичита

В Вичите выпустили в море полмиллиона креветок. Фото: Муниципалитет Вичита

В Вичите выпустили в море полмиллиона креветок. Фото: Муниципалитет Вичита

В Вичите выпустили в море полмиллиона креветок. Фото: Муниципалитет Вичита

В Вичите выпустили в море полмиллиона креветок. Фото: Муниципалитет Вичита

В Вичите выпустили в море полмиллиона креветок. Фото: Муниципалитет Вичита

В Вичите выпустили в море полмиллиона креветок. Фото: Муниципалитет Вичита

В Вичите выпустили в море полмиллиона креветок. Фото: Муниципалитет Вичита

В Вичите выпустили в море полмиллиона креветок. Фото: Муниципалитет Вичита

В Вичите выпустили в море полмиллиона креветок. Фото: Муниципалитет Вичита

В Вичите выпустили в море полмиллиона креветок. Фото: Муниципалитет Вичита

В Вичите выпустили в море полмиллиона креветок. Фото: Муниципалитет Вичита

В Вичите выпустили в море полмиллиона креветок. Фото: Муниципалитет Вичита

В Вичите выпустили в море полмиллиона креветок. Фото: Муниципалитет Вичита

На мероприятии, прошедшем в устье клонга Мудонг в Вичите, присутствовали вице-губернатор Пичет Панапонг, мэр Вичита Критха Чотивитпипат и представитель пхукетского офиса Департамента рыболовства Ситтипхон Муангсонг.

Господин Муангсонг отметил, что его ведомство выпускает в море мальков рыб и других морских обитателей в честь Ее Величества Королевы Сирикит каждый год.

«Это день, когда мы отмечаем благословенное событие рождения Ее Величества Королевы Сирикит, одновременно работая над сохранением естественной природы и увеличением численности морских животных, поддерживая изобилие природных ресурсов», – заявил господин Муангсонг на мероприятии.

Он подчеркнул, что проводимые его ведомством акции – это не только благое дело в честь Королевы-Матери, но и возможность для широкой публики и частного сектора принять участие в инициативе по защите и охране природы.

 

 

 

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