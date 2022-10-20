Полицию Пхукета проверили на наркотики

Руководитель полиции Пхукета генерал-майор Сермпхан Сириконг объявил об итогах массовой проверки сотрудников правоохранительных органов на употребление наркотиков. По словам офицера, ни одного положительного результата зафиксировано не было. Также не обнаружилось и нарушений в плане оружия.

Новости Пхукета

Сотрудников полиции проверили на наркотики. Незадолго до этого в участка были проинспектированы арсеналы на предмет пропажи оружия. Фото: PR Phuket

Сотрудников полиции проверили на наркотики. Незадолго до этого в участка были проинспектированы арсеналы на предмет пропажи оружия. Фото: PR Phuket

Сотрудников полиции проверили на наркотики. Незадолго до этого в участка были проинспектированы арсеналы на предмет пропажи оружия. Фото: PR Phuket

Сотрудников полиции проверили на наркотики. Незадолго до этого в участка были проинспектированы арсеналы на предмет пропажи оружия. Фото: PR Phuket

Сотрудников полиции проверили на наркотики. Незадолго до этого в участка были проинспектированы арсеналы на предмет пропажи оружия. Фото: PR Phuket

Сотрудников полиции проверили на наркотики. Незадолго до этого в участка были проинспектированы арсеналы на предмет пропажи оружия. Фото: PR Phuket

Сотрудников полиции проверили на наркотики. Незадолго до этого в участка были проинспектированы арсеналы на предмет пропажи оружия. Фото: PR Phuket

Сотрудников полиции проверили на наркотики. Незадолго до этого в участка были проинспектированы арсеналы на предмет пропажи оружия. Фото: PR Phuket

Сотрудников полиции проверили на наркотики. Незадолго до этого в участка были проинспектированы арсеналы на предмет пропажи оружия. Фото: PR Phuket

Генерал Сириконг отметил, что сотрудники полиции регулярно сдают выборочные анализы мочи на наркотики, а 17 октября была проведена массовая проверка, в которой приняли участие 1243 сотрудника. Еще 93 человека в указанный день были в отпусках, на больничных или задействованы на неотложной службе, поэтому они сдадут анализы позже.

Проверку проводили в 11 отделениях полиции, включая участки Чалонга, Камалы, Катху, Чернг-Талей, Пхукет-Тауна, Таланга, Тхунг-Тхонга и Тха-Чат-Чай. Также анализы сдали сотрудники дорожной и морской полиции и лица, служащие в центральном полицейском участке провинции.

Пятью днями ранее, 12 октября, в полицейских участках проинспектировали арсеналы на предмет возможной пропажи оружия, а также проверили соблюдений законодательства в других пунктах, касающихся полицейского вооружения. Нарушений тоже выявлено не было, отметил генерал Сириконг.

Пхукетский офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket) сообщил о проведенных инспекциях и опубликовал фотографии 19 октября. В публикации не указано, касалась ли оружейная проверка чего-либо еще, кроме возможной пропажи пистолетов и револьверов.

Обе проверки были проведены по следам трагедии в провинции Нонг-Буа-Лампху, где бывший сотрудник полиции убил 36 человек, включая 24 детей. Сержант Панья Кхамраб был задержан в январе за хранение метамфетамина и отстранен от службы, а в июне его официально уволили из правоохранительных органов. Коллеги сержанта и его знакомые указывали, что полицейский отличался вспыльчивым характером и, видимо, регулярно употреблял наркотики. При этом даже после возбуждения дела о наркотиках и увольнения из полиции сержант продолжал владеть пистолетом, который купил, когда состоял на службе.

Также 6 августа на Пхукете произошел собственный инцидент с участием вооруженного полицейского, который закончился смертью ребенка. Приехавший на семейный праздник сотрудник полиции оставил без присмотра заряженный пистолет, который затем нашли находившиеся дети. В результате случайного выстрела погибла семилетняя девочка. Полиция ничего не сообщила о том, были ли предъявлены обвинения владельцу пистолета.