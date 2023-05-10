Полиция заставила мототаксиста публично извиниться после угроз пассажирке

Полиция Патонга разыскала и заставила публично извиниться мототаксиста из резонансного видео, на котором он грубо угрожал женщине, отказавшейся от его услуг. Видео было опубликовано утром 10 мая, и еще до конца рабочего дня полицейские сообщили о задержании водителя и опубликовали видео его извинений, а также проинформировали о выписанных ему четырех штрафах. Правда, все штрафы касаются не его поведения, а нарушений ПДД и Закона о моторизованном транспорте, включая езду без прав и работу таксистом на личном транспорте.

Новости Пхукета

11 Мая 2023, 09:00 AM

Таксист Прасертчай Пхотхаворн публично извинился в полиции за угрозы женщине. О том, продолжит ли он работать таксистом, полиция ничего не сказала. Фото: Patong Police, Hotjung Phuket