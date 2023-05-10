Полиция заставила мототаксиста публично извиниться после угроз пассажирке

Видео с угрожающим женщине мототаксистом было выложено на странице Hotjang Phuket около 10:20 утра 10 мая, а полицейский участок Патонга опубликовал ответ на него в 16:55 того же дня. Сам инцидент произошел в 4:10 утра на Rat Uthit 200 Pee Rd.
Согласно сообщению полиции Патонга, водителем оказался 37-летний уроженец провинции Накхон-Сри-Тхаммарат по имени Прасертчай Пхотхаворн.
Участок ничего не сказал о наказании за попавшее на видео подведение. Возможно, этот вопрос будет решать Департамент наземного транспорта (PLTO), в зоне ответственности которого находится все, что касается лицензий таксистов.
Непосредственно в полиции Патонга господину Пхотхаворну предъявили обвинения в связи со следующими нарушениями:
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Использование личного транспортного средства для коммерческих перевозок (в качестве такси);
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Управление транспортным средством при истечение срока действия водительских прав;
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Эксплуатация транспортного средства, за которое не был уплачен ежегодный налог;
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Езда на мотоцикле без шлема.
Господин Пхотхаворн принес извинения на камеру, однако уложился буквально в несколько секунд. Женщина, которой он угрожал в изначальном видео, повторяла слова извинений на протяжении всей минуты ролика.