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Полиция заставила мототаксиста публично извиниться после угроз пассажирке

Полиция Патонга разыскала и заставила публично извиниться мототаксиста из резонансного видео, на котором он грубо угрожал женщине, отказавшейся от его услуг. Видео было опубликовано утром 10 мая, и еще до конца рабочего дня полицейские сообщили о задержании водителя и опубликовали видео его извинений, а также проинформировали о выписанных ему четырех штрафах. Правда, все штрафы касаются не его поведения, а нарушений ПДД и Закона о моторизованном транспорте, включая езду без прав и работу таксистом на личном транспорте.

Новости Пхукета

11 Мая 2023, 09:00 AM
Таксист Прасертчай Пхотхаворн публично извинился в полиции за угрозы женщине. О том, продолжит ли он работать таксистом, полиция ничего не сказала. Фото: Patong Police, Hotjung Phuket

Таксист Прасертчай Пхотхаворн публично извинился в полиции за угрозы женщине. О том, продолжит ли он работать таксистом, полиция ничего не сказала. Фото: Patong Police, Hotjung Phuket

Видео с угрожающим женщине мототаксистом было выложено на странице Hotjang Phuket около 10:20 утра 10 мая, а полицейский участок Патонга опубликовал ответ на него в 16:55 того же дня. Сам инцидент произошел в 4:10 утра на Rat Uthit 200 Pee Rd.

Согласно сообщению полиции Патонга, водителем оказался 37-летний уроженец провинции Накхон-Сри-Тхаммарат по имени Прасертчай Пхотхаворн.

Участок ничего не сказал о наказании за попавшее на видео подведение. Возможно, этот вопрос будет решать Департамент наземного транспорта (PLTO), в зоне ответственности которого находится все, что касается лицензий таксистов.

Непосредственно в полиции Патонга господину Пхотхаворну предъявили обвинения в связи со следующими нарушениями:

  1. Использование личного транспортного средства для коммерческих перевозок (в качестве такси);

  2. Управление транспортным средством при истечение срока действия водительских прав;

  3. Эксплуатация транспортного средства, за которое не был уплачен ежегодный налог;

  4. Езда на мотоцикле без шлема.

Господин Пхотхаворн принес извинения на камеру, однако уложился буквально в несколько секунд. Женщина, которой он угрожал в изначальном видео, повторяла слова извинений на протяжении всей минуты ролика.

 

 

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